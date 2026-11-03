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मध्य प्रदेश में सांसों पर आ सकता है संकट, पटाखों के धुएं फेफड़ों से दिल तक बन रहे खतरे

सांकेतिक तस्वीर ( Source: IANS )

भोपाल: सर्दियों की दस्तक के साथ ही त्योहारी आतिशबाजी से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है. तापमान में गिरावट के बीच हवा में घुलने वाले धूल के महीन कण और पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं सांस और दिल के मरीजों के लिए गंभीर मुसीबत बन सकता है. ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने प्रदेशभर के अस्पतालों को अलर्ट करते हुए, इस संबंध में व्यापक स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है. इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

फेफड़ों से दिल तक पहुंच रहा खतरा