मध्य प्रदेश में सांसों पर आ सकता है संकट, पटाखों के धुएं फेफड़ों से दिल तक बन रहे खतरे

मध्य प्रदेश में सांसों पर आ सकता है संकट, पटाखों के धुएं फेफड़ों से दिल तक बन रहे खतरे
सर्दियों में प्रदूषण और पटाखों का धुंआ बिगाड़ सकता है सेहत, अस्पतालों को अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:39 PM IST
भोपाल: सर्दियों की दस्तक के साथ ही त्योहारी आतिशबाजी से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है. तापमान में गिरावट के बीच हवा में घुलने वाले धूल के महीन कण और पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं सांस और दिल के मरीजों के लिए गंभीर मुसीबत बन सकता है. ऐसे में हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने प्रदेशभर के अस्पतालों को अलर्ट करते हुए, इस संबंध में व्यापक स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है. इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
फेफड़ों से दिल तक पहुंच रहा खतरा
एडवाइजरी में बताया गया है कि वायु प्रदूषण केवल आंखों से दिखाई देने वाला धुआं नहीं है, बल्कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण शरीर के लिए ज्यादा खतरनाक हैं. ये कण सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर सूजन और संक्रमण की आशंका बढ़ाते हैं. खास बात यह है कि पीएम 2.5 जैसे बेहद छोटे कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं और रक्त प्रवाह को भी प्रभावित कर सकते हैं. वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्रानिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस्केमिक हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. वहीं थोड़े समय के संपर्क से भी आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा
दरअसल, प्रदूषण का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता. पांच साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है. बच्चों के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, जबकि बुजुर्गों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपेक्षाकृत कम हो सकती है. इसके अलावा खुले में काम करने वाले निर्माण श्रमिक, यातायात पुलिसकर्मी और छोटे व्यापारी भी प्रदूषित हवा के सीधे संपर्क में रहते हैं. ऐसे लोगों में सांस संबंधी संक्रमण, अस्थमा का दौरा और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इन संवेदनशील समूहों को प्रदूषण के अधिक स्तर वाले समय में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.
अस्पतालों को आक्सीजन और वेंटिलेटर तैयार रखने के निर्देश
त्योहारी सीजन और सर्दियों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कालेजों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अस्पतालों की ओपीडी में जनरल मेडिसिन, शिशु रोग, श्वसन रोग, हृदय रोग और न्यूरोलाजी विभागों में जरूरी संसाधन उपलब्ध रखने होंगे. इसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर और जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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पटाखों का शोर और धुआं दोनों खतरनाक
जारी एडवाइजरी के अनुसार त्योहारी आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं पहले से प्रदूषित हवा को और जहरीला बना सकता है. पटाखों से निकलने वाले सूक्ष्म कण और रासायनिक तत्व सांस संबंधी परेशानियां बढ़ा सकते हैं. वहीं तेज आवाज वाले पटाखे सुनने की क्षमता पर असर डालने के साथ मानसिक तनाव और बेचौनी भी बढ़ा सकते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को तेज आवाज वाले पटाखों से दूरी बनाने और बच्चों, बुजुर्गों तथा सांस के मरीजों को आतिशबाजी वाले स्थानों से दूर रखने की सलाह दी है.