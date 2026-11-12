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नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ते वाहन, टाइगर और वन्यजीवों के लिए सुरक्षा के कितने इंतजाम

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सागर: हाल ही में 2 नवंबर को सागर से गुजरने वाले देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 के किनारे एक बाघ घायल अवस्था में मिला था. दक्षिण वनमंडल के इलाके में मिला ये घायल बाघ नौरादेही टाइगर रिजर्व का था या फिर दक्षिण वनमंडल का था, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आयी है, लेकिन बाघ के इस तरह से घायल होने के कारण वन्यप्रेमियों को चिंता होने लगी है. टाइगर रिजर्व और दूसरे वनमंडलों के वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं.