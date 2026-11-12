नेशनल हाईवे पर सरपट दौड़ते वाहन, टाइगर और वन्यजीवों के लिए सुरक्षा के कितने इंतजाम
नौरादेही टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों के लिए नेशनल हाइवे 44 कितना सुरक्षित, कुछ दिन पहले मिले घायल बाघ, RTI अजय दुबे ने उठाए सवाल. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:52 PM IST
सागर: हाल ही में 2 नवंबर को सागर से गुजरने वाले देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 के किनारे एक बाघ घायल अवस्था में मिला था. दक्षिण वनमंडल के इलाके में मिला ये घायल बाघ नौरादेही टाइगर रिजर्व का था या फिर दक्षिण वनमंडल का था, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आयी है, लेकिन बाघ के इस तरह से घायल होने के कारण वन्यप्रेमियों को चिंता होने लगी है. टाइगर रिजर्व और दूसरे वनमंडलों के वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं.
सबसे बड़ा सवाल ये है कि नौरादेही टाइगर रिजर्व का इलाका नेशनल हाइवे 44 से लगा हुआ है और जब नेशनल हाइवे 44 को फोरलेन में तब्दील किया जा रहा था, तब नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था, तो उस समय क्या वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस को लेकर क्या इंतजाम किए गए. वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर नेशनल हाइवे 44 पर व्यवस्था क्यों नहीं की गयी. इन तमाम सवालों को लेकर जहां वन्यप्रेमियों ने मध्य प्रदेश वनविभाग में शिकायत दर्ज करायी है, वहीं वनविभाग भी बाघों, चीतों और दूसरे वन्यप्राणियों की चिंता में परेशान है.
तेंदुए की मौतों के बाद बाघ हुआ घायल
सागर की बात करें, तो यहां से नेशनल हाइवे 44 का 162 किमी लंबा हिस्सा गुजरता है. यहां सड़क पार करने के फेर में अक्सर तेंदुओं की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में 2 नवंबर को दक्षिण वनमंडल के बरकोटी के जंगलों में एक बाघ घायल अवस्था में देखा गया, जो लंगड़ा कर चल रहा था. पन्ना टाइगर रिजर्व से आई रेसक्यू टीम ने बाघ का रेसक्यू किया. पहली नजर में माना गया है कि नेशनल हाइवे पार करते समय बाघ को किसी वाहन की टक्कर लगी है.
बाघ को ट्रेंकुलाइज करके वनविहार भोपाल इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन इस घटना के बाद प्रदेश भर के वन्यप्रेमियों की चिंता बढ़ गयी है और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में तेजी से बढ़ रहे बाघों के कुनबे की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट ने उठाए सवाल
वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रयासरत प्रयत्न संस्था के संयोजक अजय दुबे का कहना है कि "मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व के आसपास से जो सड़कें गुजरती है और वाहनों से तेंदुए और बाघों की मौत हुई और घायल भी हुए हैं, ये काफी चिंताजनक विषय है. टाइगर रिजर्व बनने के पहले नौरादेही सेंचुरी हुआ करती थी, तब इसके आसपास नेशनल हाइवे 44 का निर्माण किया गया और नेशनल हाइवे के निर्माण में वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस में कहीं ना कहीं गड़बडी हुई है.
वाइल्डलाइफ सेफ्टी को लेकर ठेकेदार और एनएचएआई ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, जो वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस में मिलती है. ये शर्ते बड़ी गंभीर होती है और सड़कों पर वन्यजीवों की आवाजाही के लिए जो अंडरपास, ओवरपास, जालीदार फेसिंग आदि के लिए वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया ने जो नियम तैयार किए हैं, उनके अनुसार काम होना चाहिए. वन्यजीवों के मामले में मध्य प्रदेश में जो इस तरह की समस्याएं दूसरे वनक्षेत्रों में आती है, उसमें एनएचएआई और ठेकेदारों की लापरवाही देखने मिलती है.
सड़कों और हाइवे के निर्माण भ्रष्टाचार को लेकर वाइल्डलाइफ सेफ्टी की शर्तों की अनदेखी की जाती है, जिसका खामियाजा वन्यजीवों को भोगना पड़ता है. हाल ही में जो नेशनल हाइवे 44 पर बाघ घायल हुआ है, वो चिंता का विषय इसलिए है, क्योंकि नौरादेही में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस मामले में हमारी मांग है कि इस घटना की जांच होना चाहिए और नेशनल हाइवे 44 की वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस की जांच होना चाहिए कि नियमानुसार काम हुआ है कि नहीं.
क्या कहते हैं जिम्मेदार
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह कहते हैं कि "निसंदेह हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. 2010 में हमारे यहां 257 बाघ हुआ करते थे और 2022 में हमारे यहां 765 बाघों की संख्या हो गयी. केवल 12 साल में तीन गुना हो जाना आश्चर्यचकित करने वाला है. अभी 2026 का आकलन आने वाला है और हमें उम्मीद है कि बाघों की संख्या में और इजाफा होगा. 2022 और 2018 से चल रहे प्रयासों से हमारे टाइगर रिजर्व के बाहर रहने वाले बाघों का भी संरक्षण किया जा रहा है.
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जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें, तो हमारा वनक्षेत्र लगभग 93 हजार वर्ग किमी है और इसमें से सिर्फ 15 हजार वर्ग किमी एरिया ऐसा है, जो टाइगर रिजर्व और सेंचुरी में आता है. बाकी हमारे यहां के 40 प्रतिशत बाघ टेरिटोरियल फारेस्ट में रहते हैं. दूसरी तरफ हमारे मध्य प्रदेश में तेजी से बड़ी और चौड़ी सड़के बन रही है. ऐसे में वाहनों की रफ्तार सड़कों पर काफी ज्यादा हो गयी है. इन हालातों में वन्यजीवों की संख्या और बेहतरीन सड़कों पर तेज रफ्तार के वाहनों के कारण ये घटनाएं बढ़ रही है.
बाघ और तेंदुआ छोड़िए हमारे सियार, हिरण, चीतल और दूसरे वन्यप्राणी जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो भी काफी संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं. इस हादसे के बाद हमारे विभाग की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉ समिता राजौरा ने एक टीम गठित की है. जो घटना की जांच के साथ नेशनल हाइवे पर वन्यजीवों की सुरक्षा पर सिफारिश करेगी.