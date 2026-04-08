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गेंहू खरीदी की मॉनिटरिंग सीधे सीएम हाउस से, मोहन यादव बोले- गेहूं को 2700 के भाव तक ले जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू हो रही है. उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सहज-सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कलेक्टर और एसडीएम को दिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, "उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं. जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. सीएम हाउस में बनाए गए कंट्रोल रूम से हर खरीदी केन्द्र की पूरी निगरानी की जाएगी."

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गेंहू की खरीदी 2700 रुपए क्विंटल तक किए जाने का वादा किया है. ऐसा पहली बार है कि गेंहू खरीदी केन्द्रों की मॉनटरिंग सीधे सीएम हाउस के कंट्रोल रुम से की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को किसान और स्वयंसेवी संस्थाओं से वर्चुअली जुड़े. इसके अलावा प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसडीएम को उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए.

9 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी शुरू (ETV Bharat)

गेहूं को 2700 रूपये प्रति क्विंटल करने का आश्वासन

इसके साथ ही पंपलेट और होर्डिंग के जरिए भी किसानों को व्यवस्था के संबंध में जानकारियां देने के निर्देश दिए गए हैं. खरीदी केन्द्रों पर आने वाले किसानों को उनके कल्याण तथा हित से जुड़ी शासन की योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा. उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छायादार स्थान की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, "प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है. गेहूं की प्रति क्विंटल कीमत को वर्तमान स्तर तक लाना बड़ी चुनौती थी, हम इसे 2700 रूपये प्रति क्विंटल तक ले जाएंगे."

बीजेपी अध्यक्ष की अपील 9 अप्रैल को करें किसानों का सम्मान

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "बारिश का मौसम है और किसान के मन में आशंका है. इसलिए 10 तारीख के बजाए अब 9 अप्रैल से ही गेंहू की खरीदी की जाएगी." उन्होंने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर शासन, प्रशासन और संगठन मिलकर सहयोग करेंगे. किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा, "भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि 9 अप्रैल को उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर किसानों का स्वागत-सत्कार करें."

छोटे किसानों को पहले मौका, 15 अप्रैल से इन संभागों में खरीदी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार छोटे किसानों का उपार्जन केंद्र पर पहले गेहूं खरीदा जायेगा. 9 अप्रैल से प्रदेश के उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी शुरू की जाएगी. 9 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभागों में खरीदी शुरू होगी एवं शेष संभागों में 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी. प्रदेश भर में लगभग 4 हजार उपार्जन केंद्र संचालित किए जाएंगे.

उज्जैन में गेहूं खरीदी को लेकर किसान के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

उज्जैन में गेहूं की एमएसपी 3 हजार करने की मांग

किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. इस दौरान गेहूं फसल का दाम 3 हजार रुपए तक करने की मांग की गई. इसके साथ ही नरवाई जलाने को लेकर हो रही एफआईआर को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया. अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापान सौंपा. वहीं, विधायक महेश परमार ने 'गेहूं का समर्थन मूल्य 3 हजार करो' का बैनर गले में टांग कर अनोखा प्रदर्शन किया.