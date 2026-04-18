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MSP के नाम पर करोड़ों का खेल! 2100 रुपए वाला यूपी का गेंहू भिंड में 2625 में खपाने का आरोप

पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के अनुसार "भिंड जिले के लहार क्षेत्र में खरीदी शुरू होने से पहले ही केंद्रों पर 4 से 5 हजार क्विंटल गेहूं का स्टाक मौजूद था." इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि "जब आधिकारिक खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होनी थी, तो उससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं केंद्रों तक कैसे पहुंच गया." उनका आरोप है कि "यह गेहूं उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से लाया गया और उसे फर्जी तरीके से 2625 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर बेचा गया."

भोपाल: मध्य प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में संगठित तरीके से गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. गोविंद सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश से सस्ता गेहूं लाकर उसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी पर खरीदी दिखाकर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है.

एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह के आरोप (ETV Bharat)

'अधिकारियों की मिलीभगत से खुल रहे केंद्र'

पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि "जरूरत न होने के बावजूद खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं. इसके लिए 5 से 7 लाख रुपए तक की रिश्वत भी ली जा रही है." उन्होंने दावा किया कि "जिन सहकारी समितियों का रिकार्ड अच्छा है, उन्हें जानबूझकर केंद्र नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होती हैं."

गेहूं खरीदी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

'किसानों को स्लॉट नहीं, व्यापारी कर रहे खेल'

गोविंद सिंह ने कहा कि "असली किसान अपनी फसल बेचने के लिए महीनों से स्लॉट बुकिंग के लिए परेशान हैं, जबकि व्यापारियों और दलालों ने पहले से ही फर्जी पंजीयन कराकर व्यवस्था पर कब्जा जमा लिया है. कई मामलों में ऐसी जमीनों के नाम पर पंजीयन किया गया है, जहां कोई उत्पादन ही नहीं होता. इससे किसानों को मजबूरी में अपनी फसल 2100-2200 रुपए प्रति क्विंटल में ही बेचना पड़ रहा है."

सरकार पर साधा निशाना, जांच की मांग

गोविंद सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों के नाम पर योजनाओं में घोटाला करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि "यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह घोटाला और बड़ा रूप ले सकता है." उन्होंने दावा किया है कि "इस पूरे फर्जीवाड़े का वीडियो भी सामने आया है. इसके साथ ही भिंड में तहसीलदार स्तर पर हुई जांच में भी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है."