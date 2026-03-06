ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गेहूं पर MSP का एलान, मोहन यादव सरकार उड़द पर दे रही बोनस

मध्य प्रदेश में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का हुआ एलान, गेहूं पर 40 रुपए और उड़द पर 600 रुपए क्विंटल बोनस देगी मोहन सरकार.

MP WHEAT MINIMUM SUPPORT PRICE
मध्य प्रदेश में गेहूं पर MSP का एलान (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

March 6, 2026

भोपाल: मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के रजिस्ट्रेशन की तारीख को अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है. किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री निवास पर चर्चा के दौरान किसान संगठनों ने बताया कि गेहूं उपार्जन के रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है, इस वजह से बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन नहीं करा सके. उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर 2625 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदा जाएगा.

सीएम ने की अपील, किसान उड़द की तैयारी में जुटें

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "उड़द पर सरकार ने 600 रुपए क्विंटल के बोनस का ऐलान किया है. हमारी किसानों से अपील है कि वे उड़द लगाए, ताकि उन्हें बोनस का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ताकि उन्हें रात में होने वाली कठिनाई से बचाया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गेहूं के उपार्जन पर समर्थन मूल्य 2585 रुपए क्विंटल तय किया है. इस पर राज्य सरकार की तरफ से 40 रुपए क्विंटल दिया जा रहा है और इस तरह मध्य प्रदेश में गेहूं 2625 रुपए में खरीदा जाएगा.

मोहन यादव का बयान (ETV Bharat)

सीएम ने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में उल्लेख है कि 2028 तक गेहूं को 2700 क्विंटल में तक लेकर जाएंगे. यह किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है. मध्य प्रदेश फूड बास्केट है. मध्य प्रदेश तिलहन, दलहन सहित सभी प्रकार की फसलों में देश की झोली भर रहा है.

16 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीदी

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 16 मार्च से शुरू होने जा रही है. प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 16 मार्च से 5 मई तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा. इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभाग में 23 मार्च से 12 मई के बीच गेहूं खरीदी का काम किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी के काम में लगने वाले अमले की ट्रेनिंग कराएं, ताकि खरीदी के काम में ज्यादा न हो.

सीएम ने एक दिन पहले सभी कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि किसानों का सत्यापन कर गेहूं खरीदी केन्द्रों पर वारदानों की उपलब्धता की पहले से व्यवस्था कर लें. साथ ही खरीदी के बाद समय पर किसानों को भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

