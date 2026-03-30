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मध्य प्रदेश में अप्रैल की कूल एंट्री, अगले 4 दिन तूफानी रफ्तार से चलेगी आंधी, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

इसके साथ ही राजस्थान से उत्तर मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जबकि एक अन्य ट्रफ ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली हुई है. इन परिस्थितियों के बीच उत्तर भारत के ऊपर करीब 12.6 किमी की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी करीब 80 नॉट यानी लगभग 148 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सक्रिय है.''

कई वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय, इसलिए बिगड़ा मौसम मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''मध्य प्रदेश में मौसम के अचानक बदलने की सबसे बड़ी वजह एक साथ कई सिनॉप्टिक सिस्टम सक्रिय हैं. उत्तर ईरान और कैस्पियन सागर के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत तक पहुंच रहा है. वहीं उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिससे मध्य भारत की ओर नमी खिंच रही है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मौसम में एक साथ सक्रिय कई वेदर सिस्टम की वजह से प्रदेश में अगले चार दिनों तक आंधी-बारिश के साथ गरज-चमक और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 96 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. वहीं लगातार बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है.

भोपाल समेत कई शहरों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच

मौसम विभाग की सुबह 8.30 बजे जारी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. भोपाल में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. ग्वालियर में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री, इंदौर में 35.8 डिग्री और नर्मदापुरम में करीब 38.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में खजुराहो 39.8 डिग्री और मंडला व नौगांव में करीब 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. हालांकि बादलों और बारिश की गतिविधियों के कारण आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है.

30 और 31 मार्च को चलेंगी तेज हवाएं, बारिश का भी अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 30 और 31 मार्च को प्रदेश के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, सीहोर, राजगढ़ और आसपास के जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. वहीं जबलपुर और रीवा संभाग के कई जिलों में मौसम आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है, हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है.

1 अप्रैल से बढ़ेगा बारिश का दायरा

मौसम विभाग के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत भी बदले मौसम के साथ होगी. 1 अप्रैल को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है. इस दौरान नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और धार जैसे जिलों में बादल छाने और बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.

2 अप्रैल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि, 2 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसका असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और भोपाल संभाग में दिखाई दे सकता है. नक्शे के अनुसार, प्रदेश का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा येलो अलर्ट के दायरे में है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है.