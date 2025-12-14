ETV Bharat / state

17 दिसंबर को सर्दी के सबसे बड़े पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री, ठंड से कांप उठेगा मध्य प्रदेश

भोपाल: दिसंबर माह में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है. रात में सर्द हवा की वजह से राजधानी भोपाल सहित डेढ़ दर्जन शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. राजधानी भोपाल में पिछले 25 बार बाद यह पहला मौका है जब दिसंबर माह में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से कम रहा है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की सर्दी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. 18 दिसंबर के बाद रात के तापमान के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आने के आसार है.

सर्दियों का पहला बड़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में प्रवेश कर सकता है. इसके वजह से पहाड़ी राज्यों में हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर में अच्छी बर्फवारी होगी. इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा. हालांकि अभी तीन दिन कोल्ड वेव से राहत रहेगी.

अगले तीन दिन तक सर्द हवाओं से राहत

मौसम विभाग की सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के मुताबिक, ''अभी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान एवं निकटवर्ती क्षेत्र में मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर टिका हुआ है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है. इसकी वजह से बादल, बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं. हालांकि इसकी वजह से अभी सर्दीली हवाएं थोड़ी कमजोर हुई हैं और अगले तीन दिनों तक प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में शीतलहर की संभावना नहीं है.''