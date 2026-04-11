मध्य प्रदेश में मौसम का उलटफेर, 4 दिन पड़ेगी तेज गर्मी, 15 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम

मध्य प्रदेश में मौसम का उलटफेर, 4 दिन पड़ेगी तेज गर्मी, 15 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम
मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ. कुछ हिस्सों में गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी की संभावना. 4 दिन पारा रहेगा हाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 4:44 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार अप्रैल के महीने में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों को झुलसा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बदलते मौसम सिस्टम के कारण बादलों की आवाजाही और हल्की राहत भी मिल रही है. हालांकि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
गर्मी का प्रकोप तेज, कई जिलों में पारा हाई
प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को नर्मदापुरम में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है. वहीं रतलाम और खरगोन जैसे जिलों में भी पारा 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मालवा-निमाड़ क्षेत्र में दोपहर के समय लू जैसे हालात बनने लगे हैं. राजधानी भोपाल में भी तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया है और इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है.
पूर्वी मध्य प्रदेश भी तपिश की चपेट में
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि "सिर्फ पश्चिम ही नहीं, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गर्मी अपना असर दिखा रही है. नरसिंहपुर, खजुराहो जैसे इलाकों में तापमान 36 डिग्री तक पहुंच चुका है. रीवा, सतना और सागर संभाग में भी पारा 34 से 35 डिग्री के बीच बना हुआ है. हालांकि रात के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने से सुबह-शाम थोड़ी राहत जरूर मिल रही है."
मौसम में बदलाव की बड़ी वजह
मौसम विभाग के अनुसार एक साथ कई सिस्टम सक्रिय हैं, जिससे यह अस्थिरता बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा में ट्रफ के रूप में सक्रिय है, वहीं बिहार क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इसके अलावा ओडिशा से दक्षिण भारत तक फैली ट्रफ लाइन और तेज जेट स्ट्रीम भी मौसम को प्रभावित कर रही हैं. यही कारण है कि कहीं तेज धूप तो कहीं बादल नजर आ रहे हैं.
15 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा का कहना है कि "15 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं. गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बनेगी. हालांकि इससे तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन लू से आंशिक राहत मिल सकती है.
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स्वास्थ्य और खेती पर होगा असर
लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच धूप से बचने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. किसानों को भी फसलों के भंडारण और रखरखाव में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम का यह उतार-चढ़ाव नुकसान पहुंचा सकता है. मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते में गर्मी के तेवर और तीखे हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.