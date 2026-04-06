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मध्य प्रदेश के मौसम में अजीब हलचल, आज 24 जिलों में आंधी-बारिश, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव

मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, सोमवा को 24 जिलों में हो सकती है बारिश, जानिए भोपाल सहित शहरों का तापमान.

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मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 12:20 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक साथ सक्रिय कई मौसमी सिस्टम प्रदेश के ऊपर असर डाल रहे हैं. वहीं 7 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे आने वाले दो-तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है.

सक्रिय मौसमी सिस्टम से बदला प्रदेश का मौसम
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''इस समय उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. यह सिस्टम मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन रूप में बना हुआ है और समुद्र तल से करीब 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर एक ट्रफ लाइन भी सक्रिय है.

दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की ओर कम दबाव की एक और ट्रफ लाइन गुजर रही है. इन सभी मौसमी तंत्रों के एक साथ सक्रिय होने से प्रदेश के ऊपर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम काफी मजबूत हो गई है. इसकी रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा दर्ज की गई है. यही कारण है कि कई जिलों में अचानक बादल छा रहे हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है.

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मौसम विभाग ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

तापमान में दिख रहा दोहरा असर
प्रदेश के मौसम में इस समय दो अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां गर्मी धीरे-धीरे तेज हो रही है, वहीं उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बादल और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटों में खरगोन प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

नरसिंहपुर में 37.4 डिग्री, खंडवा में 36.1 डिग्री और रतलाम में 35.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 3.8 डिग्री कम है. इंदौर में 32.8 डिग्री और उज्जैन में 33 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

इन जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसी तरह पूर्वी जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इन इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है.

7 अप्रैल को और बढ़ेगी गतिविधियां
मौसम विभाग के अनुसार, 7 अप्रैल को प्रदेश में मौसमी गतिविधियां और व्यापक हो सकती हैं. उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के साथ भोपाल और सागर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बूंदाबांदी हो सकती है. इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम फिलहाल शुष्क बना रह सकता है.

8 अप्रैल को असर सिमटेगा, 9 अप्रैल से मौसम साफ
8 अप्रैल को मौसम में आंशिक सुधार के संकेत हैं, लेकिन उत्तर-पूर्वी जिलों में इसका असर बना रह सकता है. रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के आसपास हल्की बारिश और बादल रहने की संभावना है. चंबल संभाग के कुछ हिस्सों में भी हल्की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने इन इलाकों में गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. वहीं प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा.

9 अप्रैल तक सक्रिय मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा और प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत हिस्सों में मौसम साफ हो जाएगा. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित अधिकांश शहरों में धूप निकलने लगेगी. इसके साथ ही तापमान में फिर बढ़ोतरी शुरू होने और गर्मी के धीरे-धीरे तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं.

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