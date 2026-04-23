ETV Bharat / state

नौतपा से पहले आग उगल रहा मध्य प्रदेश, खजुराहो-नर्मदापुरम का पारा 43 के पार, 19 शहरों में हीट वेव का अलर्ट

खजुराहो सबसे गर्म रहा, कई शहरों में पारा 40 के पार मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में दर्ज की जा रही है. बुधवार को दिन में खजुराहो का तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश का सबसे अधिक तापमान रहा. इसके बाद नर्मदापुरम में 43.2 डिग्री और नौगांव में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकार्ड हुआ. राजधानी भोपाल में भी तेज गर्मी पड़ रही है, यहां का पारा 40.6 डिग्री तक पहुंच गया है. इंदौर में 40 डिग्री, ग्वालियर में 41.2 डिग्री और जबलपुर में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं रतलाम में 41.8 डिग्री और उज्जैन 40.2 डिग्री सेल्सिययस तापमान रहा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. नौतपा आने से पहले ही प्रदेश के कई हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं. प्रदेश में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर पहुंच चुका है. दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है.

19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है. खासतौर पर छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया में स्थिति ज्यादा गंभीर होने की संभावना है. इसके अलावा रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर जैसे जिलों में भी लू का असर रहेगा. इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर खुले धूप में नहीं निकलने की हिदायत दी है.

वैज्ञानिकों ने बताया क्यों बढ़ी गर्मी

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''प्रदेश में भीषण गर्मी के पीछे कई मौसमी कारण एक साथ सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वातावरण में बदलाव हुआ है, जबकि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण गर्म हवाएं मध्य प्रदेश की ओर आ रही हैं. ऊपरी वायुमंडल में भी तेज रफ्तार से बह रही जेट स्ट्रीम गर्मी को स्थिर बनाए हुए है, जिससे तापमान लगातार बढ़ रहा है. वहीं पवन असंततता के कारण नमी की कमी हो गई है, जिससे हवाएं शुष्क और ज्यादा गर्म हो गई हैं.''

मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी (Meteorological Department)

अभी राहत के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, 26 अप्रैल तक प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है. साफ आसमान और तेज धूप के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं शुक्रवार को भी ग्वालियर समेत 19 जिलों में लू का असर रहेगा. बड़े शहरों में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और दिन के समय हालात और कठिन हो सकते हैं.