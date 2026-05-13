मध्य प्रदेश में 4 दिन झुलसाएगी गर्मी, 15 इलाकों में लू का अलर्ट, भोपाल में हीटवेव रिकॉर्ड टूटा
सूरज के तीखे तेवरों ने किया लोगों को बेहाल, मौसम विभाग की 15 जिलों में लू की चेतावनी. रतलाम में पारा 46 के पार पहुंचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 1:00 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में गर्मी अब लोगों की दिनचर्या और सेहत पर असर डाल रही है. मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया. इधर मौसम विभाग ने भी संदेश जारी किया है कि प्रदेश में अगले चार दिन तक राहत मिलने की संभावना कम है. सबसे ज्यादा असर मालवा-निमाड़ और मध्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां दिन के साथ रातें भी गर्म रहने लगी हैं. राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में मई के शुरुआती दिनों में ही पिछले वर्षों के रिकार्ड टूटने लगे हैं.
रतलाम-धार सबसे गर्म, भोपाल में भी टूटा रिकार्ड
मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 46.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान 46.5 डिग्री रतलाम और धार में रिकार्ड हुआ, जहां पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊपर पहुंच गया. वहीं उज्जैन संभाग के कई हिस्सों में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना हुआ है. भोपाल में मंगलवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहा. इंदौर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में भी दिनभर तेज गर्म हवाएं चलती रहीं.
इन 15 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 13 और 14 मई के लिए 15 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है. इनमें धार, रतलाम, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, विदिशा, सीहोर, देवास, झाबुआ, उज्जैन, अलीराजपुर, शाजापुर और नर्मदापुरम शामिल हैं. मौसम केंद्र के अनुसार इन इलाकों में दोपहर के समय गर्म हवाओं का असर सबसे अधिक रहेगा और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर जा सकता है.
प्रदेश में अगले 4 दिन भारी
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण और दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर बने सिस्टम की वजह से गर्म हवाएं लगातार प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं. इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बनी हुई है. इधर आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप सीधे जमीन को गर्म कर रही है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है.''
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लोगों के लिए सबसे जरूरी सलाह
मौसम विभाग ने प्रदेश में लू जैसे हालात को देखते हुए जनता के लिए चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा गया है. इसके साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. वहीं तेज गर्मी को देखते हुए डाक्टर्स भी लोगों को लगातार पानी पीते रहने, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय लेते रहने की सलाह दे रहे हैं. साथ ही बाहर निकलते समय सिर और कोशिश करें की पूरा शरीर ढका रहे. डाक्टरों ने चेतावनी दी है कि चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी या कमजोरी महसूस होने पर इसे सामान्य गर्मी समझकर नजरअंदाज न करें.
15 मई के बाद बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, 15 मई के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हो सकता है. इसके असर से कुछ इलाकों में बादल छाने और तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है. हालांकि तब तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू का दौर जारी रहने के आसार हैं.