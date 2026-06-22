ETV Bharat / state

दिन में अंगारे और शाम को बौछारें, मध्य प्रदेश में 48% कम हुई बारिश, यह है मानसून की नई तारीख

मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग, मानसून से पहले हीटवेव का टॉर्चर, 48 से 72 घंटे में होगी मानसूनी हलचल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL WEATHER UPDATES
मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 12:27 PM IST

|

Updated : June 22, 2026 at 12:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: ​मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा बीतने के बाद भी गर्मी के तेवर तेज बने हुए हैं. मानसून के आगमन में हो रही देरी और प्री-मानसून गतिविधियों के कमजोर पड़ने से पूरा प्रदेश एक बार फिर भीषण उमस और लू की चपेट में है. मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार जून के शुरुआती 21 दिनों में प्रदेश में दीर्घावधि औसत से 48 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है. हालांकि आगामी 24 से 48 घंटों में मानसूनी हलचल तेज होने वाली है और 25 जून तक मानसून के भोपाल पहुंचने की संभावना है.

सूखे की मार, ​जून में 48 प्रतिशत कम हुई बारिश
​मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''1 जून से 21 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में औसत से 48 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इस सूखे का सबसे ज्यादा असर पूर्वी हिस्से पर पड़ा है. ​पूर्वी मध्य प्रदेश में हालात बेहद चिंताजनक हैं, जहां सामान्य से -69 प्रतिशत कम बारिश रिकार्ड की गई है. अलीराजपुर, झाबुआ, टीकमगढ़ जैसे जिलों में पानी के लिए हाहाकार की स्थिति है. वहीं ​पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहां भी सामान्य से -29 प्रतिशत कम वर्षा हुई है.

IMD FORECAST madhya pradesh
21 दिनों में सामान्य से 48 प्रतिशत कम हुई बारिश (ETV Bharat)

​26 जून तक हीटवेव और आंधी-बारिश का डबल अटैक
​मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, प्रदेश में 26 जून तक मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे. एक तरफ जहा दिन में तीखी धूप और लू चलेगी, वहीं शाम होते-होते स्थानीय सिस्टम के कारण तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी. पिछले दो दिनों से जबलपुर संभाग में भीषण लू का असर देखा जा रहा है. ​मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. सोमवार को नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, उमरिया और डिंडौरी में दिनभर गर्म हवाएं यानि लू चलने की चेतावनी दी गई है.

​आज 21 से अधिक जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
​भीषण गर्मी और उमस के बीच राहत की बात यह है कि, प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का दौर भी जारी रहेगा. मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरोली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा और अशोकनगर में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है. वहीं बीते 24 घंटों में रायसेन में ढाई इंच पानी गिरा है, जबकि भोपाल और सतना में भी तेज बारिश दर्ज की गई है.

​25 जून तक राजधानी पहुंचेगा मानसून, अनुकूल परिस्थितियां
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ​भले ही शुरुआती जून सूखा बीता हो, लेकिन अब मानसून की उत्तरी सीमा तेजी से आगे बढ़ रही है. वर्तमान में मानसूनी ट्रफ और चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर सक्रिय हैं. 23 जून के आसपास महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. इसी सिस्टम के प्रभाव से 48 से 72 घंटों के भीतर मध्य प्रदेश में मानसून की अधिकारिक एंट्री होगी और 25 जून तक यह राजधानी भोपाल पहुंचेगा.

Last Updated : June 22, 2026 at 12:59 PM IST

TAGGED:

MONSOON ARRIVAL DATE MP
IMD FORECAST MADHYA PRADESH
RAIN AND HAILSTORM ALERT MP
48 PERCENT LESS RAINFALL IN MP
BHOPAL WEATHER UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.