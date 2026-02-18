ETV Bharat / state

ठंड गई नहीं, बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ रहा खतरनाक चक्रवात, मध्य प्रदेश में मचाएगा तबाही!

चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी, मध्य प्रदेश में चल सकती हैं तेज हवाएं, प्रदेश के 22 जिलों में आज बारिश की संभावना.

CYCLONE MONTHA IMPACT MP
चक्रवात का मध्य प्रदेश में असर! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:31 AM IST

Updated : February 18, 2026 at 12:30 PM IST

भोपाल: मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है. एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिससे उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी दोबारा देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 25 से 29 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर सहित कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा. चक्रवात का मध्य प्रदेश पर क्या असर होगा आईए जानते हैं.

मध्य प्रदेश में कितना होगा असर
उत्तरी राज्यों में ठंड फिर से दस्तक देने वाली है. क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान 21 राज्यों में एंट्री करने वाला है. हालांकि मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तेज हवाएं चलने के आसार हैं. इससे पहले अक्टूबर 2025 चक्रवातीय तूफान मोंथा ने आंध्रप्रदेश सहित दक्षित भारत के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई थी.

MP RAIN POSSIBILITY 22 DISTRICTS
मध्य प्रदेश में चल सकती हैं तेज हवाएं (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में आज 22 जिलों में बारिश!
मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय है. जिसके चलते आज बुधवार को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कुल 22 जिलों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है. भोपाल, देवास, सीहोर और विदिशा जैसे जिलों में दिनभर बादल छाए रहने के आसार हैं. मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई. सुरेंद्रन का कहना है, ''बंगाल में जो चक्रवात एक्टिव हुआ है उसका अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है. चक्रवात को आईडेंटिफाई किया जा रहा है कि वह कितना मजबूत और असरदार है. उसके बाद ही चक्रवात का नाम दिया जाएगा.''

फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है मोंथा
खतरनाक तूफान मोंथा का असर यह होगा कि, जिन राज्यों में तूफान आएगा वहां ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने से गेहूं, सरसों जैसी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अलावा पहाड़ी मार्गों पर हिमपात बढ़ सकता है. बिना मौसम की जानकारी के यात्रा करने से बचना चाहिए. ऐसे समय में सावधानी जरूरी है. घरों की खिड़कियां रखें, आवश्यक इमरजेंसी सामान तैयार रखें. स्थानीय मौसम विभाग के अलर्ट को फॉलो करें.

Last Updated : February 18, 2026 at 12:30 PM IST

