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मध्य प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे अग्निपरीक्षा जैसे, इंदौर-उज्जैन में वार्म नाइट का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति जून के अंत तक हो सकती है एक्टिव. ऐसा होने पर कमजोर पड़ सकता है भारतीय मानसून.

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मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 12:52 PM IST

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Updated : May 16, 2026 at 1:10 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक हाईअलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिन तक रातें भी लोगों को बेहाल करेंगी. वहीं मालवा-निमाड़ से लेकर ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड तक भीषण हीटवेव का असर बढ़ने वाला है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि दोपहर में बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है, जबकि रात में भी गर्म हवाओं और उमस से राहत नहीं मिलेगी.

इन जिलों में हीटवेव और वार्म नाईट की चेतावनी

मौसम विभाग ने रतलाम, धार, उज्जैन, झाबुआ और इंदौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज और झुलसाने वाली लू चलने की संभावना है. विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है. इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन और गुना में वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है. यानी रात का तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहेगा और देर रात तक गर्मी महसूस होगी. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है.

17 मई से बढ़ेगा हीटवेव का दायरा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 17 मई से ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी लू चलने की आशंका जताई गई है. वहीं अगले तीन दिन तक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र भी भीषण गर्मी की चपेट में आ जाएंगे. टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, रीवा और सतना जैसे जिलों में तापमान रिकार्ड स्तर तक पहुंच सकता है. ऐसे में प्रदेश के अधिकांश अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों आंधी-बारिश की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार इस समय प्रदेश और उत्तर भारत के ऊपर कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय परिसंचरण और पूर्व-पश्चिम ट्रफ के कारण वातावरण में अस्थिरता बनी हुई है. हालांकि इन सिस्टमों का फायदा केवल दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिल सकता है. ऐसे में बालाघाट, मंडला और सिवनी जिलों में हल्की बूंदाबांदी या बौछारें पड़ने की संभावना है. लेकिन यहां भी राहत से ज्यादा खतरा तेज आंधी और बिजली गिरने का रहेगा. विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक की चेतावनी दी है.

अलनीनो की वहज से कमजोर होगा मानसून

बता दें कि मौसम विभाग के दीर्घ अवधि पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति जून के अंत तक सक्रिय हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो भारतीय मानसून कमजोर पड़ सकता है और प्रदेश में बारिश का आंकड़ा प्रभावित हो सकता है. फिलहाल मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले दो दिन प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. ऐसे में लोगों को सावधानी, पानी और बचाव के उपायों पर खास ध्यान देने की जरूरत है.

Last Updated : May 16, 2026 at 1:10 PM IST

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