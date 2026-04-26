मध्य प्रदेश में गर्मी ने उड़ाई नींद, इंदौर-उज्जैन की रात सबसे गर्म, 27 अप्रैल से झमाझम बारिश

मध्य प्रदेश में गर्मी ने उड़ाई नींद, इंदौर-उज्जैन की रात सबसे गर्म, 27 अप्रैल से झमाझम बारिश
मध्य प्रदेश में 29 जिलों के लिए गर्मी का अलर्ट, अधिकतर शहरों में 40 से ऊपर पारा, 27 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 12:11 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में गर्मी के डबल डोज से जल्द ही राहत मिलने जा रही है. प्रदेश में जबरदस्त गर्मी के बाद अब फिर मौसम करवट बदलने जा रहा है. मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से अगले तीन दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है. उधर दिन के साथ रात के तापमान में भी बढोत्तरी हुई है. प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा गर्म रात रही. इंदौर में रात का तापमान 28.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
इस तरह बदलेगा मौसम
मौसम विभाग की वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या के मुताबिक, ''एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन महाराष्ट्र और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच सक्रिय है. इसके अलावा एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के ऊपरी भागों में सक्रिय है. इस वजह से 27 अप्रैल से प्रदेश का मौसम बदलेगा.
27 अप्रैल - प्रदेश के निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं प्रदेश के भिंड, मुरेना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर में मौसम बदलेगा और 50 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाओं चलेंगी. बादल छाएंगे और बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला जिलों में तेज हवाएं के हाथ हल्की बारिष होगी. यहां रात का तापमान बढ़ेगा.
28 अप्रैल को प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, निवाडी, टीकमगढ़ और छतरपुर में मौसम बदलेगा और हलकी बारिश होगी. यहां तेज हवाएं भी चल सकती हैं. उधर पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी में गर्म रातें लोगों को परेशान करेंगी.
29 अप्रैल को प्रदेश के गुना, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाडी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली जिले में बारिश हो सकती है.
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रात का बढ़ा तापमान, गर्मी ने उड़ाई नींद
पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक बना हुआ है. खासतौर से प्रदेश के पूर्व इलाकों जैसे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, उमरिया, सतना, सीधी, रीवा में तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है. पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग में 42 से 44 तक बना हुआ है. उधर इंदौर उज्जैन में रात का तापमान सबसे अधिक बना हुआ है. इंदौर में 29 डिग्री और उज्जैन में 27 डिग्री रात का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है. मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, 29 जिलों में लू की स्थिति है.
इन जिलों में हीट वेव की चेतावनी
मौसम विज्ञान ने प्रदेश में विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सतना, मऊगंज, रीवा, सीधी, सिंगरौली, श्योपुर, मुरैना, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है.