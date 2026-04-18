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अप्रैल में नौतपा जैसी गर्मी, खजुराहो में 43.2 पहुंचा तापमान, 16 जिलों में लू का अलर्ट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में स्कूलों का समय बदला, सीजन में अबतक का सबसे गर्म दिन खजुराहो में

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आज 16 जिलों में लू का अलर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 11:45 AM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश में अप्रैल में ही नौतपा जैसी गर्मी ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया है. इस सीजन में पहली बार खजुराहो में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस सीजन में अबतक का सबसे गर्म दिन रहा. मौसम विभाग ने हालात देखते हुए शनिवार के लिए 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. इधर तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बच्चों की सेहत को देखते हुए भोपाल समेत कई जिलों में स्कूलों का समय में बदलाव किया गया है

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19 अप्रैल को भी हीट वेव की चेतावनी (IMD)

मध्य प्रदेश में सामान्य से ज्यादा गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है. शुक्रवार को खजुराहो में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा है. इसके अलावा उमरिया में 42.9 डिग्री, टीकमगढ़ में 42.8 डिग्री और दमोह में 42.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. जबकि राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

आज 16 जिलों में लू का अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 16 जिलों में गर्मी का यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में लू चलने का खतरा है. इनमें खजुराहो, दमोह, जबलपुर, मंडला, रीवा, सतना, उमरिया, टीकमगढ़, भोपाल, ग्वालियर, गुना, दतिया, रतलाम, राजगढ़, रायसेन और छिंदवाड़ा समेत अन्य जिले शामिल हैं. इन क्षेत्रों में सुबह से ही गर्म हवाएं चलेंगी और दोपहर में स्थिति और गंभीर हो सकती है.

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मध्य प्रदेश में सामान्य से ज्यादा पड़ रही गर्मी (Etv Bharat)

इसलिए बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, '' इस भीषण गर्मी के पीछे कई मौसमी सिस्टम हैं. उत्तर-पश्चिम राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है. वहीं, पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है. इसके अलावा 12.5 किमी ऊंचाई पर तेज रफ्तार से चल रही सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी गर्मी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है. इन परिस्थितियों के चलते प्रदेश में नमी की कमी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ गया है.''

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मौसम विभाग ने जारी किया 16 जिलों में लू का अलर्ट (Etv Bharat)

हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी बढ़ने लगा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी मध्यप्रदेश में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को नौगांव में 42.6 डिग्री, सागर में 41.8 डिग्री और नरसिंहपुर में 41.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं, पश्चिमी हिस्से में रतलाम 42.3 डिग्री, दतिया 42.2 डिग्री और इंदौर 40.6 डिग्री पर रहा. वहीं, पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन में भी तापमान 33.4 डिग्री तक पहुंच गया है, जो सामान्य से अधिक है.

कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने छात्रों के लिए राहत भरे कदम उठाए हैं. भोपाल जिले में सभी शासकीय और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. प्री-प्राइमरी कक्षाएं अधिकतम दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी, जबकि कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही लगेंगी. यह आदेश 18 अप्रैल 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा.

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इसके अलावा अनूपपुर, डिंडौरी, इंदौर, छिंदवाड़ा, सागर, देवास और अशोकनगर में भी स्कूलों के समय को कम कर दिया गया है. हालांकि, पहले से निर्धारित परीक्षाएं अपने तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी.

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