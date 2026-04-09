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मध्य प्रदेश में एक्टिव होने वाला है नया वेदर सिस्टम, अगले 24 घंटे आंधी-बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से निकलेगी चिलचिलाती धूप, भोपाल समेत कई जिलों में 5-6 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा.

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मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:05 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट ले रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 10 अप्रैल से प्रदेश में गर्मी का असर अचानक बढ़ने लगेगा. इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों ने भोपाल सहित कई जिलों में तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है.

आज कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और वातावरण में मौजूद नमी के कारण गुरुवार को कई जिलों में मौसम बदला रहेगा. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है. इसलिए लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

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मध्य प्रदेश मौसम का पूर्वानुमान (ETV Bharat)

कई जिलों में पहले ही दिखा मौसम का असर

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिला. कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया. भिंड जिले के रौन क्षेत्र में करीब 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं सीहोर में हवा की गति सबसे ज्यादा 57 किलोमीटर प्रति घंटा रही.

इधर राजधानी भोपाल में भी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं जबकि इंदौर और नर्मदापुरम में भी लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूलभरी आंधी दर्ज की गई. इसके अलावा विदिशा, धार, उज्जैन, बैतूल और ग्वालियर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे.

जबलपुर में 9.2 मिलीमीटर बारिश

बीते 24 घंटों में जबलपुर में करीब 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई. जबकि सागर में करीब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. कटनी, सतना और ग्वालियर में भी 30 से 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं दर्ज की गईं. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इन क्षेत्रों में अभी भी गरज-चमक और हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है.

प्रदेश में 10 अप्रैल से बढ़ेगी गर्मी

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार वर्तमान सिस्टम का असर धीरे-धीरे कम होने लगेगा. इसके बाद 10 अप्रैल से प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ सकता है. इस दौरान भोपाल समेत कई जिलों में दिन के तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे गर्मी का असर तेज हो जाएगा और कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है.

11 अप्रैल से नया सिस्टम होगा एक्टिव

अरुण शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल के आसपास एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय हो सकता है. हालांकि इसका असर प्रदेश में सीमित रहने की संभावना है. इसके कारण कुछ इलाकों में हल्के बादल और छिटपुट बारिश की स्थिति बन सकती है, लेकिन इससे तापमान में ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है.

अरुण शर्मा ने बताया कि इन दिनों प्रदेश के तापमान में भी काफी असमानता देखने को मिल रही है. जहां कुछ जिलों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कई जगह रात का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. बीते 24 घंटों में खंडवा में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजगढ़ में न्यूनतम तापमान गिरकर करीब 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

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