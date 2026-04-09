ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में एक्टिव होने वाला है नया वेदर सिस्टम, अगले 24 घंटे आंधी-बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश का मौसम ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट ले रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 10 अप्रैल से प्रदेश में गर्मी का असर अचानक बढ़ने लगेगा. इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों ने भोपाल सहित कई जिलों में तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है. आज कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और वातावरण में मौजूद नमी के कारण गुरुवार को कई जिलों में मौसम बदला रहेगा. कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है. इसलिए लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है. मध्य प्रदेश मौसम का पूर्वानुमान (ETV Bharat) कई जिलों में पहले ही दिखा मौसम का असर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिला. कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया. भिंड जिले के रौन क्षेत्र में करीब 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. वहीं सीहोर में हवा की गति सबसे ज्यादा 57 किलोमीटर प्रति घंटा रही. इधर राजधानी भोपाल में भी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं जबकि इंदौर और नर्मदापुरम में भी लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूलभरी आंधी दर्ज की गई. इसके अलावा विदिशा, धार, उज्जैन, बैतूल और ग्वालियर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहे.