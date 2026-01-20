जनवरी अंत में ठंड से कांपेगा मध्य प्रदेश, कोल्ड वेव से मिलेगी राहत लेकिन सर्दी बाकी है
मध्य प्रदेश में बादलों से कोल्ड वेव से राहत मिलने के संकेत. लेकिन 26 जनवरी के आस पास फिर से कांप जाएगा मध्य भारत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 12:45 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 1:34 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में पिछले तीन महीनों से चली आ रही भीषण ठंड में हल्का ब्रेक लगा है, लेकिन इसे ठंड की वापसी मान लेना गलती होगी. दरअसल, मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज ठंड का दौर फिर आने वाला है और यह राहत महज कुछ ही दिनों की है. जनवरी के आखिरी सप्ताह में नए सिस्टम सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में फिर तेज ठंड का दौर शुरू होगा, जो फरवरी तक जारी रह सकता है.
मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आई कमी
मध्य प्रदेश में पिछले दो-तीन दिनों से रात के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी गई है. इसकी वजह से लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड से कुछ हद तक राहत जरूर मिली है. इसके पीछे की वजह बताते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों पर सक्रिय जेट स्ट्रीम व अन्य मौसम प्रणालियां धीमी पड़ गई हैं, जिससे उत्तरी से आ रही बर्फीली हवाएं भी कमजोर हो गई हैं.
ठंड में बादल भी लगा रहे ब्रेक
उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं पर ब्रेक के साथ बादल भी ठंड को रोक रहे हैं. इसकी वजह हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन हैं. ईरान की ओर सक्रिया हुआ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में भी कहीं-कहीं बारिश की वजह बन सकता है. यही वजह है कि बादलों की आवाजाही से रात का तापमान भी लंबा गोता नहीं लगा रहा है. भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत के मुताबिक, '' लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव के कारण, अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा की संभावना है. इसका असर मध्य भारत पर भी देखने मिलेगा''
IMD Weather Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 19, 2026
Under the influence of three Western Disturbances in quick succession, a wet spell is likely over the Western Himalayan region during the next 7 days.
⚠️ Isolated heavy rainfall/snowfall possible
📍 Kashmir Valley: 22 & 23 January
📍 Himachal Pradesh: 23… pic.twitter.com/H1VKOIAg3r
26 जनवरी के आसपास बिगड़ सकता है मौसम, होगी बारिश
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 21 से 26 जनवरी के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति और तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उत्तरी राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. इसके असर से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बारिश की संभावना बनेगी और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी इसका असर देखने मिलेगा.
कई शहरों में न्यूनतम तापमान बढ़ा
प्रदेश में सबसे कम तापमान कटनी के करौंदी में दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रमुख शहरों में इंदौर सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 8.2 डिग्री तक लुढ़क गया. मौसम में बदलाव के चलते उज्जैन में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं भोपाल में तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 10.8 और जबलपुर में 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा शहडोल के कल्याणपुर में 7.7 डिग्री, खजुराहो में 8 डिग्री, मंडला और राजगढ़ में 8.4 डिग्री, दतिया में 9 डिग्री और पचमढ़ी में 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. मौसम में बदवाव के चलते फिलहाल मध्य प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री ऊपर पहुंच गया है.