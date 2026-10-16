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मध्य प्रदेश में मानसून का यू टर्न? वापसी के बाद भी जोरदार बारिश, 3 दिन का अलर्ट

मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार ( Etv Bharat )

श्योपुर/भोपाल : मानसून भले ही देश से लगभग विदा ले चुका है लेकिन नए मौसमी परिवर्तनों की वजह से मध्य प्रदेश में फिर बारिश शुरू हो गई है. आईएमडी के मुताबिक 15 से 17 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश पूर्वी, उत्तरी और बुंदेलखंड के क्षेत्रों हल्की बारिश व तेज हवाओं की संभावना है. इसी बीच एमपी के श्योपुर में गुरुवार शाम आंधी तूफान के बाद तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे धान की फसल पर संकट खड़ा हो गया है.

इस वजह से हो रही बारिश मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में आगे बढ़ रहा है.इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम प्रणाली सक्रिय हुई है.मौसम विभाग ने 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी.श्योपुर जिले में भी गुरुवार देर शाम मौसम का मिजाज बदला और गरज चमक के साथ आंधी तूफान के बाद बारिश शुरू हो गई. गुरुवार शाम 7:30 बजे तेज आंधी के बाद श्योपुर में बारिश हुई. कई इलाकों में खेतों में पानी पड़ने से पककर तैयार खड़ी धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है.