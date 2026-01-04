ETV Bharat / state

घने कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश, सर्दी से कांपा पूरा शहडोल, शीतलहर का सितम

शहडोल में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे से विजिबिलिटी कम, ठंड से ठिठुर रहा पूरा शहडोल, शीतलहर ने छुड़ाई लोगों की कपकपी.

घने कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 2:43 PM IST

शहडोल: इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पूरे मध्य प्रदेश में जहां शहडोल पिछले कई दिनों से सबसे ठंडा जिला बना हुआ है, तो वहीं अब ये ठंड सारे रिकॉर्ड भी तोड़ रही है. बीते शनिवार को जहां पूरे दिन कोहरा छाया रहा. वहीं, रविवार को भी मौसम के कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं. ठंड की चपेट में पूरा जिला है.

शहडोल में कड़ाके की ठंड

रहवासी अभिषेक गुप्ता बताते हैं, "जिस तरह की ठंड पड़ रही है. उसने हालत खराब कर रखी है. वैसे भी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला शहडोल तो बना ही हुआ है. तापमान भी लगातार 5 डिग्री के नीचे चल रहा है. इसके अलावा अब तो कोहरा भी गिर रहा है, जो दिन में सूर्य देव के दर्शन हो जाते थे, थोड़ी बहुत धूप निकलती थी तो राहत मिलती थी. पिछले दो दिन से तो वह भी नजर नहीं आ रही है. शनिवार को पूरे दिन कोहरे देखने को मिला और रविवार को कोहरा तो कम गिरा है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं. शीत लहर चल रही है सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं."

सर्दी के कांपा पूरा शहडोल (ETV Bharat)

ठंड में अलाव ही सहारा

अलाव के सामने ठंड भगाने के लिए बैठे मुन्ना बैगा बताते हैं, "कड़ाके की ठंड में एकमात्र यही सहारा है. ठंड शुरू होते ही वो अलाव जलाना शुरू कर देते हैं." नमन श्रीवास्तव कहते हैं कि "काम तो छोड़िए ठंड से बचे रहे यही बहुत है और पिछले दो-तीन दिन से जिस तरह की ठंड पड़ रही है. उससे तो लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है. बच्चे सर्दी खांसी से परेशान हैं. बड़े बुजुर्गों का हाल बेहाल है. अच्छा है कि सभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, अगर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता तो और परेशानियों का सामना करना पड़ता है."

सर्दी के कांपा पूरा शहडोल (ETV Bharat)

ठंड से लोग करें बचाव

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं कि "इस साल जिस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उससे लोग अपना बचाव करके रखें. बच्चे और बुजुर्ग तो विशेष तौर पर अपना ख्याल रखें. कोशिश करें कि ठंड और शीत लहर के बीच में बाहर न निकलना पड़े. जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें अनावश्यक घूमने के लिए इस शीतलहर और कोहरे के बीच बाहर न निकलें."

अलाव के सहारे दिन काट रहे लोग (ETV Bharat)

आंकड़ों में ठंड का दिख रहा असर

बीते शनिवार को शहडोल का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, आज यानी रविवार को तापमान और गिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों से तापमान शहडोल जिले में 5 डिग्री के नीचे ही चल रहा है. बीते 10 दिनों के तापमान पर नजर डालें, तो शहडोल में 30 दिसंबर को 1.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था. 29 दिसंबर को 3.8 डिग्री और 31 दिसंबर को 3.02 डिग्री दर्ज किया गया था, जो प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा रहा.

