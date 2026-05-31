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अगले तीन दिन में बारिश से तरबतर हो जाएगा मध्य प्रदेश, तेजी से बढ़ रहा मानसून

भोपाल: मध्य प्रदेश में नौपता में तेज गर्मी से बारिश ने राहत दी है. शनिवार देर रात राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलीं. प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश भी हुई. मौसम विभाग ने प्रदेश के करीबन 43 जिलों में तेज हवाएं, बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की भी संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिन तक प्रदेश में इसी तरह की स्थिति रहेगी. इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी. मौसम विभाग के मुताबिक मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और इसके लिए परिस्थितियां अभी अनुकूल बनी हुई हैं.

मध्य प्रदेश में अब मिली लू से राहत...

मौसम केन्द्र भोपाल के मुताबिक बीती रात प्रदेश के विदिशा, रायसेन, सांची, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नीमच में 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली. यही स्थिति भोपाल, सागर, सिवनी, खरगौन, हरदा, नर्मदापुरम, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, अषोकनगर, नरसिंहपुर, सिवनी, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना में देखी गई. राजधानी भोपाल में तेज धूल भरी आंधी से कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई. हालांकि बदले हुए मौसम ने प्रदेश के लोगों को लू से राहत दी है. मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कहीं भी लू की चेतावनी जारी नहीं की है.

तेज हवा और बारिश की वजह से तापमान में आई कमी

तेज हवा और बारिश की वजह से गर्मी से उबल रहे प्रदेश को राहत मिली है. मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव, निवाड़ी, टीकमगढ़ जिलों में दिन के तापमान में 12 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी.