ETV Bharat / state

पाकिस्तानी हवा का झोंका मध्य प्रदेश में बढ़ाएगा ठंड, 15 से कोल्ड वेव का अगला दौर होगा शुरू

पाकिस्तान बढ़ाएगा मध्य प्रदेश में ठंडक मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक, पाकिस्तान के ऊपर एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है, जो अगले कुछ दिन में हिमालयीन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होगी. इसके कारण उत्तरी हवाओं का असर लगातार बना रहेगा. मौमस विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ सकती है. इसके अलावा लोगों को कोल्ड वेव का भी सामना करना होगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम और बढ़ने जा रहा है. प्रदेश में अगले 2 दिन लोगों को बर्फीली हवाओं से जूझना होगा. हालांकि दो दिन बाद ठंड से फौरी राहत मिल सकती है. लेकिन 15 दिसंबर के बाद शीतलहर का अगला दौर शुरू हो सकता है, जो लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर देगा. उधर, राजधानी भोपाल में 25 साल बाद पहली बार दिसंबर के पहले सप्ताह में पारा 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है. राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

15 से कोल्ड वेव का अगला दौर होगा शुरू (ETV Bharat)

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों तक राजधानी भोपाल के अलावा, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ इंदौर में कोड वेव का असर रहेगा. इसके बाद इससे राहत मिलेगी. हालांकि रात का तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी. मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, ''अगले 24 घंटे में 6 जिलों में कोल्ड वेव के आसार रहेंगे. जिसके बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट नहीं आएगा, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी. शुक्रवार से किसी भी शहर में कोल्ड वेव के आसार नहीं हैं. सर्दी का अगला दौर 15 दिसंबर के बाद से शुरु होगा.''

24 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे

उधर, प्रदेश के 24 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है. सबसे कम तापमान उमरिया जिले में 4.9 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा भोपाल का न्यूनतम तापमान 6.8, इंदौर का 5.4 डिग्री रात का पारा रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा टीकमगढ़ में 9.5, सीधी में 9.2, सतना में 8.1, रीवा में 5.8, नौगांव में 7 डिग्री, नरसिंहपुर में 9 डिग्री, मंडला में 7 डिग्री, खजुराहो में 8.4, जबलपुर में 9.1, दमोह में 8.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 7.8, उज्जैन में 8.7, शिवपुरी में 8 डिग्री, रतलाम में 9.2, राजगढ़ में 5.2, रायसेन में 7.4, पचमढ़ी में 5.2, इंदौर में 5.4, ग्वालियर में 9.3, गुना में 9.5 और बेतूल में 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.