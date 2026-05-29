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मध्य प्रदेश में 5 डिग्री तक गिरेगा पारा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन व ट्रफ लाइन कराएगी झमाझम बारिश

​मौसम विभाग ने प्रदेश के कई संभागों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ तेज ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और श्योपुर कलां जैसे जिलों में भी मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और झंझावाती हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. मौसम की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन और आम जनता को सतर्क रहने के लिए इन क्षेत्रों में आरेंज अलर्ट प्रभावी कर दिया गया है.

बता दें कि ​मध्य प्रदेश में जहां नौतपा के शुरुआती दिनों ने लोगों को चिलचिलाती धूप और रिकार्ड तोड़ तापमान से बेहाल कर दिया था, वहीं अब नौतपा के सेकंड हाफ में मौसम पूरी तरह पलटने जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है. इसके साथ ही हवाओं के रुख में बदलाव, अरब सागर से आ रही नमी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन व ट्रफ लाइन बनने से वर्षा की गतिविधियों में व्यापक बढ़ोतरी होगी.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी तीन से चार दिनों के भीतर प्रदेश के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि भीषण लू का सामना कर रहे नागरिकों के लिए यह प्री-मानसून एक्टिविटी एक बड़ी संजीवनी बनकर आ रही है, जिससे तपती धरती और आम जनजीवन को भीषण गर्मी से बड़ी निजात मिलने की उम्मीद है.

भोपाल: ​​मध्य प्रदेश में नौतपा की भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए इससे राहत की बड़ी खबर आई है. दरअसल प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

​मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के सुदूर पश्चिमी हिस्सों में भी मौसम करवट लेगा. खासकर अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जैसे आदिवासी बहुल और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इन जिलों में तेज बौछार के साथ जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है. मौसम केंद्र ने इन पश्चिमी जिलों के लिए भी विशेष रूप से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को आकाशीय बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

आज सुबह इन इलाकों में छाएंगे बादल और बूंदाबांदी के आसार

​मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सुबह के समय भी कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जैसे विंध्य क्षेत्र के जिलों में सुबह के समय गरज-चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे के बादलों की आवाजाही रहेगी. इन क्षेत्रों में बिजली कड़कने के साथ हल्की बूंदाबांदी और मध्यम रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. जिससे सुबह की शुरुआत सुहावनी होगी और रात के तापमान में भी भारी गिरावट महसूस की जाएगी.

​5 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, लू से मिलेगी पूरी तरह मुक्ति

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि ​इस मानसूनी हलचल और प्री-मानसून गतिविधियों के चलते सबसे बड़ी राहत तापमान से मिलने वाली है. पिछले कई दिनों से 45 डिग्री के पार चल रहा पारा अब तेजी से नीचे आएगा. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी. तापमान गिरने से राज्य में चल रही खतरनाक लू के थपेड़ों से लोगों को पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी.

​मानसून के आगमन को लेकर क्या है अपडेट

​इस प्री-मानसून बारिश के बीच हर किसी की नजरें असली मानसून पर टिकी हुई हैं. अरुण शर्मा ने बताया कि केरल के तट पर मानसून के दस्तक देने की सामान्य तारीख 1 जून के आसपास होती है. वर्तमान में परिस्थितियां इसके आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसूनी हवाएं लगातार मजबूत हो रही हैं.

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 15 जून के आसपास होती है. उम्मीद जताई जा रही है कि 22 से 23 जून तक शिवपुरी और ग्वालियर जैसे सुदूर उत्तरी जिलों को छोड़कर मानसून पूरे मध्य प्रदेश को अपनी आगोश में ले लेगा, जिससे प्रदेश में इस बार अच्छी और समय पर बारिश होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है.