नौतपा से पहले तप रहा मध्य प्रदेश, खजुराहो में पारा 46.8 डिग्री पार, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल में सबसे ज्यादा बरस रही आग, खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म शहर. भोपाल समेत 27 जिलों में येलो अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:11 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 8:20 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने अपने खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. तेज धूप और गर्मी के कारण प्रदेश के कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं, तो दिन के साथ रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है. बुंदेलखंड का खजुराहो सोमवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. ऐसे में मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बुंदेलखंड और चंबल सबसे ज्यादा तप रहे
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार रहने और तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार सूखी हवाओं और नमी की कमी के कारण हालात और ज्यादा गंभीर बनते जा रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में खेतों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है.
भोपाल समेत 27 जिलों में येलो अलर्ट
प्रदेश के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में भी गर्मी का असर तेज बना हुआ है. मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, नर्मदापुरम, हरदा, खरगौन, खंडवा और बुरहानपुर सहित 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान इन जिलों में लू चलने और तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक रहने की संभावना जताई गई है.
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खजुराहो और नौगांव बने सबसे गर्म शहर
प्रदेश में सोमवार को सबसे अधिक तापमान खजुराहो में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके बाद नौगांव 46 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा. जबकि राजगढ़ में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री, रतलाम में 45.4 डिग्री और दतिया में 45.3 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया. इसके साथ ही राजधानी भोपाल भी गर्मी की चपेट में रही, जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया. इंदौर में 44.3 डिग्री और जबलपुर में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज होने से बड़े शहरों में भी लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया. दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है.
मौसम सिस्टम सक्रिय, लेकिन राहत के संकेत नहीं
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार "देश के कई हिस्सों में चक्रवातीय परिसंचरण और ट्रफ लाइन सक्रिय हैं. पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक तक मौसम प्रणाली बनी हुई है. इसके बावजूद प्रदेश में नमी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे गर्म और शुष्क हवाओं का असर लगातार बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा की शुरुआत के साथ गर्मी का असर और ज्यादा बढ़ सकता है. फिलहाल अगले तीन से चार दिनों तक तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है.
स्वास्थ्य विभाग की सलाह, लापरवाही पड़ सकती है भारी
भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. डाक्टरों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने को कहा है. इसके साथ ही बाहर जाते समय सिर ढकने, हल्के सूती कपड़े पहनने और लगातार पानी, छाछ, नींबू पानी या ओआरएस पीते रहने की सलाह दी गई है. विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है, क्योंकि लू की चपेट में आने पर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ जाता है.
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19 मई को इन जिलों में अलर्ट
आरेंज अलर्ट - भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर.
येलो अलर्ट - मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम.
20 मई को इन जिलों में अलर्ट
येलो अलर्ट - मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच.
21 मई को इन जिलों में अलर्ट
येलो अलर्ट - मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर-मालवा, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच.