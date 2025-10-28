ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मोंथा का अलर्ट, अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, नवंबर से ठंड उड़ा देगी होश

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "चक्रवाती तूफान अभी पश्चिम बंगाल में सक्रिय है. मंगलवार की रात में इसके आंध्र प्रदेश के तट पर हिट होने की संभावना है. जिसके बाद यह मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम में लैंड फाल होगा. फिर इसके पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. जिससे कल से मध्य प्रदेश में गंभीर चक्रवाती तूफान का असर शुरू होगा, जो अगले 3 दिनों तक रहेगा. इस दौरान मध्य प्रदेश में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. हालांकि, एक नवंबर से बारिश की सक्रियता कम होगी."

भोपाल: मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से अक्टूबर महीने में भी बारिश का सिस्टम स्ट्रांग बना हुआ है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के 150 से अधिक स्थानों में बारिश हुई है. सबसे अधिक बारिश झाबुआ के थांदला में 4.7 इंच दर्ज की गई. वहीं, प्रदेश के 3 स्थानों पर अति भारी बारिश और 30 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है.

ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है. इसके साथ ही झाबुआ, श्योपुर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, आगर, मालवा, धार, नीमच और रीवा में 2 से 4.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में हल्की से सामान्य बारिश हुई है. वहीं, मंगलवार को दिन में भोपाल, इंदौर और ग्वालियर संभाग के जिलों के साथ अन्य जिलों में बादल छाए हुए हैं. सागर में सुबह से ही कोहरे की धुंध छाई हुई है, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है.

नवंबर के दूसरे सप्ताह में बढ़ेगी ठंड

मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और उत्तर भारत से आ रही नमी के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन बादल और बारिश के कारण रात के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में खंडवा का दिन में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जबकि अन्य जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है. वहीं, बीते 24 घंटे में रात का न्यूनतम तापमान शिवपुरी में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि "1 नवंबर तक मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है. इसके बाद मौसम शुष्क होगा. नवंबर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश में जोरदार ठंड पड़ेगी."

ये सिस्टम एक्टिव, इसलिए आ रही नमी

चक्रवाती तूफान मोंथा पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने डिप्रेशन से अगले 36 घंटों के दौरान उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ सकता है. वहीं, एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पूर्वी राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है. इसके साथ ही एक ट्रफ पूर्व-मध्य अरब सागर पर डिप्रेशन से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर-पूर्व अरब सागर और मध्य गुजरात क्षेत्र होते हुए उत्तर-पूर्व राजस्थान तक मध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है. जबकि पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में, एक ट्रफ़ के रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई अवस्थित है.

13 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट

मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि विदिशा, राजगढ़, रतलाम, आगर, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में हल्की से सामान्य बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान गरज-चमक के साथ झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी.

29 अक्टूबर को इन जिलों को चेतावनी

बैतूल, बुरहानपुर, मुरैना, श्योपुरकलां, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यहां 4.5 इंंच तक बारिश होने की संभावना है.

30 अक्टूबर को 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर और शहडोल जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 4.5 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना और मैहर जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट है. यहां 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

31 अक्टूबर को इन जिलों में अलर्ट

सिंगरौली, सीधी और मऊगंज में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में गरज-चमक के साथ हल्की से सामान्य बारिश होने की संभावना है. वहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.