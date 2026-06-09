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मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मध्यप्रदेश में आज झमाझम के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

​मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल हरनाई, सोलापुर, कलबुर्गी, नंधाल और चेन्नई से होकर गुजर रही है. अगले 2-3 दिनों में इसके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. इसके अलावा वर्तमान में उत्तरी हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है. इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से मध्यप्रदेश के निचले हिस्सों में नमी आ रही है, जो बारिश और आंधी का कारण बनेगी.

भोपाल : देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 8 जून 2026 को मॉनसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद मध्यप्रदेश के मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र ने 9 जून 2026 के लिए राज्य के कई जिलों में विशेष चेतावनी जारी की है, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है.

इन जिलों में बारिश की संभावना

​मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट के अनुसार 9 जून 2026 को मध्यप्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इनमें ​बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, ​बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट, ​जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों के अलग-अलग स्थानों पर यानी छिटपुट वर्षा दर्ज की जा सकती है, जबकि राज्य का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा फिलहाल सूखा रहेगा.

10 जून के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (IMD)

​तेज आंधी और गरज-चमक की चेतावनी

​मौसम केंद्र भोपाल ने राज्य के दक्षिणी हिस्से के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. वेदर वार्निंग मैप के अनुसार इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है. प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

11 जून के लिए मौसम संबंधी चेतावनी (IMD)

पिछले 24 घंटों में कहीं बारिश कहीं गर्मी

बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री-मॉनसून गतिविधियों के कारण हल्की वर्षा दर्ज की गई है. दतिया में 4.2 मिलीमीटर और जबलपुर में 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई. वहीं, ​तापमान की बात करें तो राज्य में अब भी कुछ जगहों पर तीखी गर्मी का असर है. पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री और छिंदवाड़ा में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पारा 41.6 डिग्री और भोपाल में 38.7 डिग्री सेल्सियस रहा. बारिश की बात करें तो इस सीजन में पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 86 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी सामान्य से 55 प्रतिशत कम बारिश हुई है. आगामी दिनों में होने वाली बारिश से इस कमी के पूरे होने की उम्मीद है.