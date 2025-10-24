ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में लगातार 7 दिन बारिश का अलर्ट, बादल छंटते ही लौटेगी ठंड, तापमान में गिरावट जारी

मध्य प्रदेश में अभी बारिश नहीं थमेगी, मौसम वैज्ञानिकों ने इन जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

MADHYA PRADESH RAIN ALERT
मध्य प्रदेश में लगातार 7 दिन बारिश का अलर्ट, (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 6:33 PM IST

भोपाल: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से हवाओं में नमी बनी हुई है. नम हवाओं के मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से यहां अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं और कुछ जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में प्रदेश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में आइसोलेटेड बारिश की संभावना जताई है. इसके साथ ही कुछ जिलों में आंधी-तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है.

उज्जैन, रीवा और सागर संभाग में हुई बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, रीवा, सागर संभाग में कहीं-कहीं बारिश दर्ज की गई. शेष अन्य संभागों में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश में सबसे अधिक बारिश देवास में 21 मिलीमीटर दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा. शेष अन्य संभागों में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया. वहीं, प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ. गुरुवार को दिन में सबसे अधिक तापमान नर्मदापुरम और मंडला में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान नौगांव में 17.3 डिग्री सेलिसयस दर्ज किया गया.

Madhya Pradesh Rain Alert for next 7 days
मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की दिया अलर्ट (ETV Bharat)

अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "अभी दक्षिणी अरब सागर के ऊपर एक डिप्रेशन एक्टिव है. जिसके कारण प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी हिस्से में आइसोलेटेड बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. सुरेंद्रन ने बताया कि इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम मौजूद है, जिसके अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. जिससे मध्यप्रदेश में बारिश के बढ़ने की संभावना जताई गई है. वहीं 25 और 26 अक्टूबर को डिप्रेशन और 27 अक्टूबर को एक और साइक्लोन सकुर्लेशन सक्रिय होगा. जिससे मध्यप्रदेश में अगले 7 दिनों तक बारिश के साथ कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है.

मध्य प्रदेश में नवंबर से शुरु होगी ठंड

दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "अक्टूबर महीने में प्रदेश के कई जिलों में आइसोलेट बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही बादल भी छाए रहेंगे. जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी हो सकती है. हालांकि, आखिरी अक्टूबर के बाद बादल छंटने लगेंगे और नवंबर से मध्य प्रदेश में ठंड का आगाज होगा. सुरेंद्रन ने बताया कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में दिन का तापमान सामान्य या इससे कम रहने की संभावना है. जबकि प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में मॉनसून रिटर्न, 27 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, नवंबर में कड़ाके की ठंड

मध्य प्रदेश में अगले 5 दिन भारी बारिश, ला-नीना तोड़ सकता है 15 साल की ठंड का रिकॉर्ड

अगले 24 घंटे में यहां गिर सकता है पानी
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटों में अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, पांढुर्ना और छिंदवाड़ा जिलों में आइसोलेटेड बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान आंधी-तूफान की संभावना भी जताई गई है. जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

