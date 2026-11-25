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मध्य प्रदेश ने ओढ़ी कोहरे की चादर, हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच घटी विजिबिलिटी

उत्तर से आ रहीं बर्फीली हवाएं, बढ़ी ठिठुरन ( Etv Bharat )

भोपाल/जबलपुर/मंडला : अकवान तूफान के असर से हुई हल्की बारिश के बाद अब मध्य प्रदेश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है. राजधानी भोपाल, जबलपुर, मंडला समेत कई शहरों में मंगलवार को कड़ाके की ठंड पड़ी. ठंड के साथ इन शहरों में घना कोहरा देखा जा रहा है. मंडला में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी घट गई कि कुछ फीट दूर की चीजें देखना भी मुश्किल हो गया. इससे मंडला समेत कई शहरों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है.

मंडला में तेजी से घटी विजिबिलिटी (Etv Bharat) उत्तर से आ रहीं बर्फीली हवाएं, बढ़ी ठिठुरन मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे रात का पारा तेजी से लुढ़क रहा है. उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है. हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक 28 नवंबर के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलेगा.