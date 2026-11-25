मध्य प्रदेश ने ओढ़ी कोहरे की चादर, हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच घटी विजिबिलिटी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दतिया, ग्वालियर समेत कई शहरों में भीषण ठंड, मंडला में तेजी से घटी विजिबिलिटी, अमित चौरसिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 12:32 PM IST
भोपाल/जबलपुर/मंडला : अकवान तूफान के असर से हुई हल्की बारिश के बाद अब मध्य प्रदेश में ठंड ने जोर पकड़ लिया है. राजधानी भोपाल, जबलपुर, मंडला समेत कई शहरों में मंगलवार को कड़ाके की ठंड पड़ी. ठंड के साथ इन शहरों में घना कोहरा देखा जा रहा है. मंडला में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी घट गई कि कुछ फीट दूर की चीजें देखना भी मुश्किल हो गया. इससे मंडला समेत कई शहरों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है.
उत्तर से आ रहीं बर्फीली हवाएं, बढ़ी ठिठुरन
मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे रात का पारा तेजी से लुढ़क रहा है. उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से दिन में भी ठिठुरन महसूस हो रही है. हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक 28 नवंबर के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलेगा.
मध्य प्रदेश के ये शहर रहे सबसे ठंडे
मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का शाजापुर सबसे ठंडा रहा. यहां के गिरवर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, भोपाल व दतिया में पारा 9 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 11.0 डिग्री, शिवपुरी व दतिया में 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
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मंडला में घने कोहरे की चादर, धीमी पड़ी रफ्तार
मंडला में कहीं सड़कें धुंध में गुम हो गईं तो कहीं इमारतें पूरी तरह कोहरे के आगोश में नजर आईं. मंगलवार सुबह होते ही चारों ओर घना कोहरा छा गया. कोहरे का असर ऐसा था कि कुछ दूरी पर भी देख पाना मुश्किल था. सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आया. छात्र आरव चौरसिया बताते हैं, '' दो दिनों से ठंड बहुत ज्यादा होने और घना कोहरा होने के कारण स्कूल बसें भी बहुत धीमें चल रही हैं. कोहरे के कारण सामने कुछ दिखाई नहीं देता और हम स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं.''
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एक ओर घटती विजिबिलिटी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं तो दूसरी ओर इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया.