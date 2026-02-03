ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में ओला और बारिश ने किसानों को रुलाया, अगले 4 दिन भी हो सकते भारी

मध्यप्रदेश में 6 फरवरी तक आंधी-बारिश का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से बदला मौसम का मिजाज, किसानों के लिए आफत बनी ओलावृष्टि व बरसात.

जारी रहेगा आंधी-बारिश का दौर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 8:01 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में बदला मौसम किसानों की परीक्षा ले रहा है. प्रदेश में जारी कड़ाके की ठंड के बीच अचानक से हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है. अगले 4 दिनों तक किसानों की मुश्किल कम होती नहीं दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अभी ओलावृष्टि की संभावना तो नहीं है, लेकिन 6 फरवरी तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है.

आफत बनी बारिश और ओलावृष्टि

मौसम विभाग ने 3 फरवरी के लिए 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 6 फरवरी के बाद ही बारिश से राहत मिलेगी. पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है. रविवार और सोमवार को निमाड़ क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जबकि ग्वालियर, उज्जैन, धार और मुरैना में आंधी के साथ बरसात हुई है. इससे प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान हुआ है.

मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों किसानों की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

इन जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक ई दिव्या बताती हैं, "वेस्टर्न डिस्टरबेंस पंजाब और इससे लगे हरियाणा के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की स्थिति बनी हुई है. इसके अलावा 5 फरवरी की रात को नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा. इसकी वजह से प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है. हालांकि, अब ओलावृष्टि की संभावना तो नहीं है, लेकिन कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है."

आंधी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को आगर मालवा, राजगढ़ गुना, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सागर, दमोह, टीकमगढ़ निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिले में बारिश हो सकती है. जबकि 4 फरवरी को श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

5 और 6 फरवरी को यहां बरसेगा पानी

5 फरवरी को राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा जिले में बारिश हो सकती है. 6 फरवरी को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में बारिश हो सकती है.

एक साथ सक्रिय है 3 सिस्टम

आईएमडी के अनुसार वर्तमान में 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव है, जिस वजह से रविवार और सोमवार को ओरछा, निवाड़ी, टीकमगढ़, आगर, उज्जैन, दतिया जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा नीमच और मंदसौर में ओले गिरे हैं, जबकि आगर में तेज हवाएं चली. छतरपुर में घना कोहरा छाया रहा, वहीं ग्वालियर, उज्जैन रीवा में हल्का कोहरा छाया रहा.

आफत बनी बारिश और ओलावृष्टि (ETV Bharat)

टेम्प्रेचर में कोई बदलाव नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. प्रदेश में अधिकतम तापमान खरगौन में 30.2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 8.4 रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी माह में धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा. खासतौर से ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा.

