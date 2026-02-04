मध्य प्रदेश पर मौसम की बड़ी मार, बारिश-ओला और कोहरे ने मचाई तबाही, कई जिलों में अलर्ट
मध्य प्रदेश में ओला-बारिश और कोहरे का कहर जारी, ग्वालियर और मंदसौर में ओलावृष्टि से फसल तबाह, 5 फरवरी से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 7:32 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक तरफ जहां प्रदेश में बारिश और ओले के साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ठंड का असर भी कमजोर पड़ता दिख रहा है. बीती रात प्रदेश के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह स्थिति बनी हुई है और 5 फरवरी से एक नया सिस्टम प्रदेश के मौसम को फिर प्रभावित करेगा.
रात में राहत, दिन में मिलाजुला असर
बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 11 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रात का न्यूनतम तापमान सभी शहरों में औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है, जिससे ठंड का असर कमजोर पड़ा है. दिन के तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में खंडवा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दतिया, गुना, सीधी, रीवा, नौगांव, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और खजुराहो में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. अन्य शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य या इससे अधिक दर्ज किया गया.
ओले-बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में ओले, बारिश और आंधी का दौर जारी है. सोमवार से मंगलवार सुबह तक ग्वालियर और मंदसौर में ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है. वहीं भोपाल, भिंड, छतरपुर, राजगढ़, आगर-मालवा और गुना में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में मावठा गिरने का अलर्ट जारी किया है. इधर सुबह के समय रायसेन में ओस की बूंदें जमने की स्थिति देखी गई, जबकि ग्वालियर में ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है.
घने कोहरे से थमी ठंड की रफ्तार
मंगलवार सुबह भी प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा. भोपाल और सीहोर में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ. जबकि दतिया, रायसेन, उज्जैन, मुरैना, देवास, धार, इंदौर, खजुराहो, रीवा, सतना, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, राजगढ़, रतलाम, श्योपुर और शिवपुरी में भी कोहरे का असर देखा गया.
5 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के मुताबिक, "वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में पंजाब और हरियाणा के आसपास समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिससे एक ट्रफ लाइन उत्तर-पूर्व दिशा में घूम गई है. इसके अलावा एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है." उन्होंने बताया कि "5 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम प्रदेश को प्रभावित करेगा. इसके असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छा सकते हैं और कोहरे के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा."
4 फरवरी को इन जिलों में कोहरे की चेतावनी
शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी मध्यम के लिए कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है.
5 फरवरी को 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट
राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी मध्यम के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.