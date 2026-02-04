ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश पर मौसम की बड़ी मार, बारिश-ओला और कोहरे ने मचाई तबाही, कई जिलों में अलर्ट

भोपाल: मध्य प्रदेश में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक तरफ जहां प्रदेश में बारिश और ओले के साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ठंड का असर भी कमजोर पड़ता दिख रहा है. बीती रात प्रदेश के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह स्थिति बनी हुई है और 5 फरवरी से एक नया सिस्टम प्रदेश के मौसम को फिर प्रभावित करेगा.

रात में राहत, दिन में मिलाजुला असर

बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश के सभी शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 11 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रात का न्यूनतम तापमान सभी शहरों में औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है, जिससे ठंड का असर कमजोर पड़ा है. दिन के तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में खंडवा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दतिया, गुना, सीधी, रीवा, नौगांव, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और खजुराहो में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. अन्य शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य या इससे अधिक दर्ज किया गया.

मध्य प्रदेश में कोहरे का कहर जारी (ETV Bharat)

ओले-बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में ओले, बारिश और आंधी का दौर जारी है. सोमवार से मंगलवार सुबह तक ग्वालियर और मंदसौर में ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है. वहीं भोपाल, भिंड, छतरपुर, राजगढ़, आगर-मालवा और गुना में बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, रीवा समेत 20 जिलों में मावठा गिरने का अलर्ट जारी किया है. इधर सुबह के समय रायसेन में ओस की बूंदें जमने की स्थिति देखी गई, जबकि ग्वालियर में ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है.

घने कोहरे से थमी ठंड की रफ्तार