मध्य प्रदेश का मौसम दिखा रहा दो रंग, तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट, देखें वेदर अपडेट
एमपी में दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, 27-28 मार्च को होगी बारिश, भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 11:50 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में बुधवार को मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिले. एक ओर रीवा और सागर में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मालवा-निमाड़ क्षेत्र में गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया. कई जिलों में तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तापमान में बढ़ोतरी और फिर 27-28 मार्च को आंधी-बारिश की चेतावनी दी है.
कहीं राहत के बादल, कहीं झुलसा देने वाली धूप
मंगलवार रात रीवा और सागर में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे इन क्षेत्रों में ठंडक महसूस की गई. वहीं, प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, जिससे धूप की तीव्रता कुछ कम हुई. लेकिन जैसे ही मालवा-निमाड़ क्षेत्र में बादल छंटे, तापमान तेजी से बढ़ गया और गर्मी का असर दिखने लगा.
मालवा-निमाड़ में 38 डिग्री के पार पहुंचा पारा
मंगलवार को दिन में खंडवा का तापमान 38.1 डिग्री और रतलाम में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा नर्मदापुरम में 37.8 डिग्री, खरगोन और रायसेन में 37.6 डिग्री, धार और मंडला में 36.5 डिग्री और नरसिंहपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. बड़े शहरों की बात करें तो उज्जैन सबसे गर्म रहा, जहां पारा 35.8 डिग्री तक पहुंचा. भोपाल में 34.4 डिग्री, इंदौर में 35 डिग्री, जबलपुर में 35.6 डिग्री और ग्वालियर में 33.5 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.
तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड, अभी और बढ़ेगी गर्मी
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है. मध्य और उत्तरी हिस्सों में तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने लगी है. आने वाले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है और यह ज्यादातर सामान्य के आसपास बना हुआ है.''
साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ का असर
दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, '' प्रदेश के मौसम पर फिलहाल साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन का असर है. एक सिस्टम सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में सक्रिय है. इसके साथ ही सबट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है. इन सिस्टम्स की वजह से प्रदेश में बादल और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है.''
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27-28 मार्च को आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के मुताबिक 26 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 27 और 28 मार्च को मध्य प्रदेश में दिखेगा. खासकर ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में आंधी के साथ हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है. इसके बाद भी कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव बना रह सकता है.