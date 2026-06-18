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अलनीनो बना विलेन, भोपाल से 550 किमी दूर अटकी बारिश, मध्य प्रदेश में इस डेट से मानसून की एंट्री

मध्य प्रदेश में सामान्य से 37 प्रतिशत कम बरसे बादल, जून में ही सूखे जैसे हालात, मानसून के लिए करना होगा 3 दिन इंतेजार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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भोपाल से 550 किमी दूर अटकी बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 10:50 AM IST

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भोपाल: लोगों का गर्मी से राहत मिलने का इंतेजार और लंबा होता जा रहा है. केरल में दस्तक देने के दो सप्ताह के अंदर ही मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है. प्रशांत महासागर में अलनीनो के सक्रिय होने से मानसून की चाल और तीव्रता पर इसका सीधा असर दिखने लगा है. सामान्य तौर पर जून का महीना मानसून के विस्तार का समय होता है, लेकिन इस बार जून में ही ब्रेक मानसून जैसी स्थिति बन गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भोपाल से 550 किलोमीटर दूर अटका हुआ है. जिससे लोगों को कुछ दिन और बारिश का इंतेजार करना पड़ेगा. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटों में मध्य प्रदेश में मानसून आ सकता है. मानसून की एंट्री अमरकंटक के रास्ते होने की उम्मीद है. बता दें कि, मध्य प्रदेश में 1 जून से 17 जून 2026 के बीच दीर्घावधि औसत से 37 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, जिसने कृषि क्षेत्र और किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

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मध्य प्रदेश में 37 प्रतिशत कम बरसे बादल (ETV Bharat)

​मध्य प्रदेश में सूखे के हालात
अलनीनो की वजह से ​मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है. पूरे प्रदेश में अब तक दीर्घावधि औसत से -37 प्रतिशत कम बारिश हुई है. वहीं ​पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां औसत से 59 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. अनुपूर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में भारी कमी देखी गई है. इसके साथ ही ​पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 20 प्रतिशत कम पानी गिरा है. हालांकि भोपाल जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन अलीराजपुर और बड़वानी जैसे जिलों में सूखा गहरा रहा है.

अलनीनो का साया, जून में ही ठिठक गया मानसून
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''मानसून में लंबा ब्रेक जुलाई या अगस्त के महीने में आता है, लेकिन इस साल जून में ही मानसून के तेवर ढीले पड़ गए हैं. इसकी मुख्य वजह अलनीनो का प्रभाव है. दरअसल अलनीनो के दौरान प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे दुनिया भर के मौसम चक्र पर असर पड़ता है. भारत में इसका सीधा संबंध कमजोर मानसून से होता है.'' अरुण शर्मा ने बताया कि, ''मानसून को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किसी मजबूत मौसम प्रणाली (लो प्रेशर एरिया या चक्रवात) का विकसित होना जरूरी होता है. फिलहाल ऐसी कोई सक्रिय प्रणाली मौजूद नहीं है, जिसके कारण पश्चिमी हिस्से में मानसून एक हफ्ते से रुका हुआ है.

​भोपाल में मानसून 5 दिन और लेट, अब 21 जून तक एंट्री
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की रफ्तार फिर बढ़ सकती है. यदि अगले 96 घंटों के भीतर इंटर ट्रापिकल कन्वर्जेंस जोन और अन्य मौसम प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 21 जून से आगे बढ़कर 25 जून 2026 तक होने की संभावना है. इससे पहले मौसम केंद्र ने 20 जून तक इसके आने का अनुमान लगाया था. हालांकि आगामी 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं.

मौसम में मामूली राहत, 38 से 41 डिग्री के बीच पारा
​मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान अभी भी 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. ​खजुराहो में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री और दतिया में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हालांकि उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है. साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ 18 जून 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है, जिससे मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने और प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने की उम्मीद है.

आज ऐसा रहेगा मध्य प्रदेश का मौसम
मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, 18 जून 2026 के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल, मालवा और महाकौशल क्षेत्रों सहित करीब दो दर्जन जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है. मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, विदिशा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और अनूपपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

यहां गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है. इसके साथ ही रतलाम के कुछ इलाकों में हीटवेव का असर भी देखा जा सकता है. दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर सहित राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और वहां के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

Last Updated : June 18, 2026 at 10:50 AM IST

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