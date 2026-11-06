ठंड की गिरफ्त में मध्य प्रदेश, दिवाली के बाद 360 डिग्री बदलेगा मौसम, रात में गिर रहा तापमान
मध्य प्रदेश में बढ़ने लगी है ठंड, इंदौर-भोपाल में ठिठुरन, 10 नवंबर से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:46 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिन में भले ही हल्की गर्मी का अहसास हो रहा हो, लेकिन रात का तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटों में इंदौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री और भोपाल में 2.7 डिग्री तक लुढ़क गया. वहीं, कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक बना हुआ है. हालांकि, मौसम के इस उतार-चढ़ाव से सुबह और देर रात ठंड का एहसास बढ़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है.
रात के तापमान में गिरावट, इंदौर-भोपाल में बढ़ी ठिठुरन
मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इंदौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री गिरकर 12.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं भोपाल में 2.7 डिग्री की गिरावट के बाद न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बैतूल, जबलपुर और रायसेन में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
छिंदवाड़ा में दिन का पारा 4.6 डिग्री चढ़ा
बता दें कि रात में ठंड बढ़ने के बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है. छिंदवाड़ा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 4.6 डिग्री बढ़कर 35.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो प्रदेश के प्रमुख केंद्रों में सबसे अधिक रहा. वहीं, भोपाल में भी दिन का तापमान एक डिग्री बढ़कर 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके उलट बैतूल और मलाजखंड में अधिकतम तापमान में क्रमशः 0.7 और 0.9 डिग्री की गिरावट आई है. यानी प्रदेश में दिन और रात के मौसम का अंतर लगातार बढ़ रहा है.
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शिवपुरी-टीकमगढ़ में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा
प्रदेश के कुछ जिलों में अभी रात की ठंड का असर अपेक्षाकृत कम है. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात शिवपुरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और टीकमगढ़ में 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन शहरों का तापमान सामान्य से क्रमशः 5.9 और 5.8 डिग्री अधिक रहा. वहीं, दतिया में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक दर्ज हुआ. इससे समझाा जा सकता है कि प्रदेश के सभी हिस्सों में ठंड का असर एक जैसा नहीं है.
10 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार "वर्तमान में मध्य क्षोभमंडल में पछुआ हवाओं के साथ एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसका अक्ष समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. वहीं, 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसके चलते प्रदेश के मौसम में आगे भी बदलाव की संभावना है." शर्मा के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच सुबह और रात की ठंड बढ़ने के संकेत हैं.