ETV Bharat / state

ठंड की गिरफ्त में मध्य प्रदेश, दिवाली के बाद 360 डिग्री बदलेगा मौसम, रात में गिर रहा तापमान

मध्य प्रदेश में ठंड ने पकड़ा जोर, तेजी से गिर रहा तापमान ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिन में भले ही हल्की गर्मी का अहसास हो रहा हो, लेकिन रात का तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ने लगा है. पिछले 24 घंटों में इंदौर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री और भोपाल में 2.7 डिग्री तक लुढ़क गया. वहीं, कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक बना हुआ है. हालांकि, मौसम के इस उतार-चढ़ाव से सुबह और देर रात ठंड का एहसास बढ़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है.

रात के तापमान में गिरावट, इंदौर-भोपाल में बढ़ी ठिठुरन