मध्य प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, इंदौर में टूटा 10 सालों का रिकॉर्ड, कोल्ड वेव का अलर्ट

मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का सितम, 11 दिसंबर तक कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट, इंदौर में 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा.

BHOPAL TEMPERATURE TODAY
मध्य प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 5:46 PM IST

4 Min Read
भोपाल: हिमाचल प्रदेश और कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण इस समय उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है. मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी बीते 3 दिनों से शीत लहर चल रही है. वहीं रविवार-सोमवार की दरमियानी रात ठंड ने इंदौर में बीते 10 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया. इंदौर का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले साल 2015 के दिसंबर महीने की 24 तारीख का इंदौर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

भोपाल में कोल्ड, इंदौर में सीवियर कोल्ड वेव

बीती रात मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. 23 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. इंदौर में सीवियर कोल्ड वेव देखने को मिली, यहां का न्यूनतम तापमान औसत से करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया. जबकि भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा और शहडोल में में कोल्ड वेव का असर रहा.

इन शहरों का न्यूनतम तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा. वहीं रविवार को दिन में नरसिंहपुर और खंडवा जिले में कोल्ड डे जैसे हालात रहे. यहां दिन का न्यूनतम तापमान औसत से करीब साढ़े 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया.

बर्फीली हवाओं से ठिठुरा मध्य प्रदेश

बीती रात प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में दर्ज किया गया. यहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा. जबकि उमरिया का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ठंड के मामले में तीसरे नंबर इंदौर रहा. जबकि राजगढ़ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और भोपाल का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी प्रकार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सबसे कम अधिकतम तापमान मलाजखंड में 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

11 दिसंबर तक शीतलहर की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में उत्तर पाकिस्तान और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर रुका हुआ है. वहीं एक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में अभी अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव के कोई संकेत नहीं है." मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि "उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम में इसी तरह ठंडक बनी रहेगी. अगले 4 दिन यानी 11 दिसंबर तक के लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है."

अगले दो महीने पड़ेगी भीषण ठंड

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया, "पहाड़ी राज्यों से आ रही ठंड हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है. मौसम विज्ञान केंद्र ने भी इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है."

कश्मीर और हिमाचल में जमे नदी-झरने

अजय शुक्ला ने बताया कि "बर्फबारी के कारण काश्मीर और हिमांचल प्रदेश में नदी-झरने जम गए हैं. यहां से बहने वाली बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश में भी ठिठुरन और शीत लहर बढ़ा दी है. आने वाले दिनों यदि पहाड़ी राज्यों में हिमपात रुकता भी है, तो धूप निकलते ही बर्फ का पिघलना शुरु होगा. ऐसे में अब जनवरी तक इसी तरह ठंड देखने को मिलेगी.

