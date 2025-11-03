ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें बेमौसम बारिश से तबाह, 3-4 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ होगा एक्टिव

मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से हिमालय क्षेत्र में प्रभावित कर सकता है. जिससे नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, भोपाल, विदिशा, मुरैना, भिंड, सिंगरौली, सतना, सागर, पन्ना, मैहर सहित कई जिलों का मौसम शुष्क रहेगा. इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में 5 नवंबर के बाद से ठंड तेज होने लगेगा.

बुरहानपुर: बेमौसम बारिश ने जो कहर बरपाया है, इससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है. पिछले सप्ताह शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश आफत बनकर बरसी है. एक बार फिर मध्य प्रदेश में मौसम बदलने जा रहा हैं. बताया गया कि 3-4 नवंबर को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा. जिससे प्रदेश की तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर तेज होने लगेगा. इसका असर 5 या 6 नवंबर से दिखने लगेगा.

बीते दिन हुई बेमौसम बारिश से बुरहानपुर के खकनार क्षेत्र में सैकड़ों किसानों की केले की फसल को क्षति पहुंची है. जिसके कारण उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है. अब पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजा की गुहार लगाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम खकनार तहसीलदार जितेंद्र अलावे को ज्ञापन सौंपा है.

खकनार तहसीलदार जितेंद्र अलावा ने बताया कि "30 अक्टूबर को जो वर्षा हुई है, उसको लेकर फसल नुकसान होने के संबंध में मुझे ज्ञापन मिला है. इस पर पटवारी की टीम गठन करके सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

आंधी-तूफान ने केला की फसल को किया जमींदोज

पिछले सप्ताह हुए मौसम में बदलाव और भारी बारिश से मक्का, कपास सहित सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है. जानकारी के मुताबिक खकनार, जमुनिया, खकनार खुर्द, पांगरी, सावली, निमंदड, सहित शेखापुर में तेज बारिश और आंधी तूफान से केला की फसल जमींदोज हो गई. किसान रविंद्र पाठक ने बताया कि "गुरुवार रात अचानक मौसम में बदलाव देखा गया. देर रात में तेज बारिश और आंधी तूफान ने दस्तक दे दी. इसकी वजह से अधिकांश खेतों में खड़ी केले की फसल जमींदोज हो गई है.

तैयार फसल भीग कर हुई खराब

किसानों का कहना है कि अधिकांश किसानों के खेतों में कपास की उपज तैयार हो चुकी थी. कपास चुनने का दौर चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से कपास भीग गई है. इसके अलावा किसानों का सोयाबीन, मक्का काटकर खेतों में पड़ा है, जो पानी में भीगकर खराब होने के कगार पर पहुंच गया है.

बारिश से धान की फसल चौपट

पिछले दिनों की बारिश ने किसानों को रुला दिया है. ग्वालियर में किसान धान लेकर मंडी पहुंचे थे, जहां करीब 800 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली धान भीग गया. इसके साथ ही खेत में पककर तैयार खड़ी फसल भी पानी में डूबने से खराब हो गई. किसान अपने खेत की हालत देखकर रो रहे हैं.

वहीं, नीमच में बेमौसम बारिश ने अफीफ की फसल बर्बाद कर दी है. खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे किसान परेशान हैं. उन्हें चिंता सता रही है कि इस बारिश का असर अन्य फसलों पर भी पड़ सकता है.

श्योपुर में किसान ने खेत में दी जान

किसान अपने खेत में बर्बाद हुई फसल को देख कर खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं. श्योपुर में किसान कैलाश मीणा ने अपने 9 बीघा खेत में धान की फसल लगाई. थी. लेकिन बेमौसम बारिश ने मेहनत पर पानी फेर दिया. किसान ने बर्बाद फसल देखकर खेत में ही जान दे दी. जब बहुत देर तक कैलाश घर नहीं पहुंचे तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे. जहां उनका शव पड़ा हुआ मिला.