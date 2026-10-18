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मध्य प्रदेश में बदला मौसम ए मिजाज, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड ने दी दस्तक

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

भोपाल/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव दर्ज हो रहा है. प्रदेश में पिछले 72 घंटों से आंधी और झमाझम बारिश जारी है. खासकर ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं. मौसम के इस बदलाव के चलते दिन और रात का तापमान गिरा है.

मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट