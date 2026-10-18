मध्य प्रदेश में बदला मौसम ए मिजाज, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, ठंड ने दी दस्तक
मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, शिवपुरी में आकाशीय बिजली की चपेट आया किसान. रिपोर्ट यतीश मोनू प्रधान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:37 PM IST
भोपाल/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव दर्ज हो रहा है. प्रदेश में पिछले 72 घंटों से आंधी और झमाझम बारिश जारी है. खासकर ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं. मौसम के इस बदलाव के चलते दिन और रात का तापमान गिरा है.
मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान नीमच, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सिवनी और बालाघाट में बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई जा रही है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
शिवपुरी की बदरवास तहसील में रविवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. आसमान में काले बादल छाने के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. लगभग एक घंटे तक चली इस बारिश के दौरान करीब दस मिनट तक चने के आकार के ओले भी गिरे. बिन मौसम हुई इस बारिश से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है. कोलारस अनुभाग क्षेत्र के सिंगाखेड़ी, बिजरौनी, चकरा, छापी, खाईखेड़ा, जूर मगरौरा, अम्हारा, धामनटूक, रामगढ़ और पीरौंठ सहित कई गांवों में इस बारिश का असर देखा गया.
बारिश बुआई के लिए फायदेमंद मान रहे किसान
रबी की बोनी से ठीक पहले हुई इस बारिश से खेतों में अच्छी नमी आ गई है, जिसे किसान बुआई के लिए फायदेमंद मान रहे हैं. शिवपुरी जिले में अचानक हुई आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है. प्रशासन द्वारा फसलों को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही सामने आ सकेगा.
आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान झुलसा
खराब मौसम के दौरान हुए एक हादसे में बदरवास क्षेत्र के बड़ी घुरुवार गांव निवासी 40 वर्षीय किसान विजय सिंह पाल आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के समय वह अपने खेत में मक्का इकट्ठा कर रहे थे. बिजली की चपेट में आने से उनके मुंह और हाथ पर गंभीर चोटें आईं. परिजनों ने उन्हें तुरंत बदरवास अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर कर दिया गया. घटना के बाद प्रशासनिक अमला स्थिति का जायजा लेने में जुट गया है.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अक्टूबर का महीना मानसून की विदाई और सर्दी की शुरुआत का संक्रमण काल (ट्रांजिशन पीरियड) होता है. इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की दो मुख्य वजहें हैं. पहली उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊपरी हवाओं में चक्रवाती हवाओं का बनना. वहीं दूसरी वजह है
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं की टकराहट से मध्य प्रदेश के ऊपर बादलों का जमावड़ा होना, जिससे गरज-चमक और ओले गिरने की स्थिति बन रही है.
बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने बताया "शाम को अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश व कुछ देर के लिए चने के आकर के ओले गिरे हैं. क्षेत्र में अगर इस बारिश व ओलावृष्टि से कोई नुकसान हुआ है तो उसका हम सुबह अपने अमले को गांव गांव भेजकर उनका सर्वे कराया जाएगा.
बड़ी घुरवार में आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिली है. एक ग्रामीण घायल हुआ है जिसका प्राथमिक उपचार बदरवास कराया गया बाद में डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है."