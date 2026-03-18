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आसमान में सिस्टम का मकड़जाल, 21 मार्च तक आंधी-बारिश का अलर्ट, ओलावृष्टि से फसलों पर खतरा

मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं.

MP Weather system active
मध्य प्रदेश वेदर अपडेट्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है. जिसकी वजह से आसमान में एक साथ कई वेदर सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है. आने वाले 48 से 72 घंटों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इसका असर जहां आम लोगों को गर्मी से राहत देगा, वहीं किसानों की चिंता बढ़ा रहा है.

2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''मौसम में इस बदलाव के पीछे दो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ मुख्य कारण हैं, जो उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय हैं. इनकी वजह से हवा के ऊपरी स्तर पर कई चक्रवातीय परिसंचरण बन गए हैं. हरियाणा, राजस्थान और उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बने ये सिस्टम वातावरण में नमी बढ़ा रहे हैं, जिससे बादल तेजी से बन रहे हैं और बारिश की स्थिति तैयार हो रही है.

IMD thunderstorm and rain alert
21 मार्च तक आंधी-बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

बारिश और ओले की चेतावनी
दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि, ''अभी आसमान में अलग-अलग जगहों पर हवा का दबाव और घुमाव बन गया है. यही वजह है कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से शुरू होकर मध्य और पूर्वी जिलों तक मौसम तेजी से बदल रहा है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 35 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है.''

गर्मी में थोड़ी राहत
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में कई जिलों में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, लेकिन अब बारिश के चलते इसमें गिरावट आएगी. हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी , क्योंकि मौसम साफ होते ही फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं.

21 मार्च तक चेतावनी
विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरा सिस्टम 17 मार्च से सक्रिय हुआ है और 21 मार्च तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसानों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गेहूं की तैयार फसल पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं का सीधा असर पड़ सकता है. ऐसे में यह बदलता मौसम आम लोगों के लिए राहत तो है, लेकिन खेती के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

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