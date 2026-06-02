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नौतपा में मौसम का यू-टर्न, मध्य प्रदेश में 8 दिन से आंधी-बारिश का कहर, 5 डिग्री गिर गया पारा

मंगलवार को धार और बड़वानी जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं राजगढ़ और आगर-मालवा में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है.

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार प्रदेश में एक साथ कई मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा आगे बढ़ रही है, वहीं उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है. इसके अलावा मध्य पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व राजस्थान और पूर्वी विदर्भ-छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती तंत्र भी मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में लगातार आठ दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है. नतीजतन लू का असर पूरी तरह खत्म हो गया है और न्यूनतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. मंगलवार को नौतपा का आखिरी दिन है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी कूल-कूल बना हुआ है. मौसम विभाग ने 45 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि धार और बड़वानी में भारी बारिश तथा राजगढ़ और आगर-मालवा में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है.

भोपाल-इंदौर समेत अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट

मंगलवार को प्रदेश के बड़े हिस्से को येलो अलर्ट पर रखा गया है. भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

आंधी-बारिश ने मचाई तबाही, पेड़ गिरे, टीनशेड उड़े

बीते 24 घंटों में मौसम की मार कई जिलों में देखने को मिली. देवास में तेज आंधी के कारण पेड़ उखड़ गए, बिजली के पोल झुक गए और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. ग्राम सिया में कई मकानों के टीनशेड उड़ गए, जबकि रूपाखेड़ी के पास दीवार गिरने से एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए. वहीं सीहोर में भोपाल-इंदौर मार्ग पर कई पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ.

शाजापुर के शुजालपुर क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि के दौरान एक नीम का पेड़ ऑटो पर गिर गया, हालांकि चालक बाल-बाल बच गया. इधर इंदौर के राऊ क्षेत्र में तेज हवा से एक बड़ा होर्डिंग सड़क पर गिर गया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. वहीं महू में भागवत कथा के समापन समारोह के दौरान तेज आंधी से टेंट उड़ गया और भंडारे का सामान बिखर गया.

सीहोर में 94 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में ओरछा में 42 मिमी, सोहावल में 37.7 मिमी और सतना में 33.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. सबसे तेज हवा सीहोर में 94 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली. रीवा में 56 और अशोकनगर में 46 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से आंधी दर्ज की गई. वहीं खंडवा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

राहत भी के साथ चुनौती भी

बता दें कि लगातार हो रही बारिश और आंधी ने जहां भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत दी है, वहीं किसानों, बिजली व्यवस्था और यातायात के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की अपील की है.