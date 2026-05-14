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गर्मी से तप रहा मध्य प्रदेश, दिन के साथ रातें बनी आग का गोला, रतलाम-उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट

मध्य प्रदेश में गर्मी से हाल बुरा, कई शहरों में 45 के ऊपर पहुंचा पारा, वार्म नाइट का अलर्ट. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में आसमान से बरसी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 11:35 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. प्रदेश के कई हिस्सों में सूरज आग उगल रहा है और दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए प्रदेश के पश्चिमी और मध्य इलाकों में लू और तीव्र लू का अलर्ट जारी किया है. वहीं मालवा-निमाड़ और बुंदेलखंड के जिलों में इस दौरान तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक अधिक दर्ज होने का अनुमान है. रतलाम, उज्जैन, धार और इंदौर जैसे शहरों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जहां दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के उपर पहुंच चुका है और रातें में भी गर्म बनी हुई हैं.

कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जैसी स्थिति
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''पश्चिमी मध्य प्रदेश इस समय सबसे अधिक तप रहा है. बुधवार को रतलाम में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा. इसके अलावा धार में 45 डिग्री, उज्जैन में 44.7 डिग्री और गुना में 44.6 डिग्री तापमान रिकार्ड किया गया.'' अरुण शर्मा ने बताया कि, ''लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए रतलाम और आसपास के जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है.''

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रात में भी वार्म नाइट का अलर्ट जारी (Meteorological Department)

मौसम विभाग ने 15 मई से 17 मई तक प्रदेश के कई जिलों में लू का असर और बढ़ने की चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में हीटवेव लोगों को परेशान करेगी. वहीं 16 और 17 मई को ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी लू का दायरा फैलने की संभावना है. ऐसे में दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर और टीकमगढ़ समेत कई जिलों में येलो और आरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

रात में भी वार्म नाइट का अलर्ट जारी
तेज धूप की वजह से अब सिर्फ दिन की तपिश ही नहीं, बल्कि रात की गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है. इंदौर, उज्जैन और धार में मौसम विभाग ने वार्म नाइट यानी गर्म रातों का अलर्ट जारी किया है. इन शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रात में भी बना हुआ है. इसका असर लोगों की नींद और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ रहा है, क्योंकि रात में भी शरीर को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है.

15 से नया विक्षोभ, लेकिन राहत नहीं
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है. दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बना चक्रवातीय परिसंचरण शुष्क हवाओं को बढ़ावा दे रहा है, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ रही है. हालांकि 15 मई के बाद उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इससे तत्काल राहत मिलने की संभावना कम बताई जा रही है.

सिवनी और जबलपुर में बारिश की संभावना
एक ओर जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश गर्मी से झुलस रहा है, वहीं पूर्वी हिस्सों में मौसम का अलग रूप में देखने को मिल रहा है. सिवनी और जबलपुर समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी हुई है. जबकि इससे पहले सिवनी में पिछले 24 घंटों के दौरान 6.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर कुछ राहत महसूस की गई.

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