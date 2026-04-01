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मध्य प्रदेश में बारिश का यूटर्न, गोली की स्पीड से चलेगी सनसनाती आंधी, कड़केगी बिजली

पहले दिन हल्का असर, पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी 1 अप्रैल को प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम का शुरुआती असर देखने को मिल सकता है. ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और इंदौर संभाग के कुछ जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार और झाबुआ जैसे जिलों में शाम के समय हल्की वर्षा हो सकती है. बुंदेलखंड क्षेत्र के टीकमगढ़ और छतरपुर में भी बादलों की आवाजाही के साथ नमी बढ़ेगी. हालांकि अभी प्रदेश के कई जिले शुष्क श्रेणी में बने हुए हैं.

2 अप्रैल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश होते हुए विदर्भ और मराठवाड़ा तक एक पवन असंततता रेखा बनी हुई है. यह रेखा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी खींचकर मध्य भारत की ओर ला रही है.'' मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 2 अप्रैल से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का असर और बढ़ सकता है.

मौसम का बदला मिजाज, कई सिस्टम एक साथ सक्रिय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बदलाव के पीछे एक नहीं बल्कि कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं. उत्तर पाकिस्तान और जम्मू के ऊपर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जो मध्य क्षोभमंडल में ट्रफ के रूप में फैला हुआ है. इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में निचले स्तर पर चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक अन्य परिसंचरण सक्रिय है. इन प्रणालियों के कारण हवा में नमी तेजी से बढ़ रही है.

भोपाल: अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट ले ली है. तेज गर्मी से जूझ रहे प्रदेश को अब आंधी, बारिश और बिजली की चेतावनी का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा. कई जगह 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. इसको लेकर विभाग ने प्रदेश के बड़े हिस्से में येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (Madhya Pradesh Meteorological Department)

2 अप्रैल से बढ़ेगा बारिश का असर

2 अप्रैल से मौसम का दायरा तेजी से बढ़ेगा. बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों तक पहुंचने लगेंगी. भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं. वहीं सागर संभाग के जिलों में भी बादल और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां पहले दिन की तुलना में अधिक तेज हो सकती हैं. इस दौरान कई जगह तेज हवाएं भी चलने की संभावना है.

3 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश हिस्से में बारिश

3 अप्रैल को मौसम का असर प्रदेश के बड़े हिस्से में दिखाई देगा. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, लगभग 70 से 80 प्रतिशत क्षेत्र में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग के जिलों में बादल घिरने के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है. जबकि मालवा-निमाड़ क्षेत्र के कई जिलों में भी छिटपुट बारिश दर्ज हो सकती है. इस दिन बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा भी बना रहेगा.

4 अप्रैल को चरम पर रहेगा मौसम

4 अप्रैल को प्रदेश में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग ने लगभग पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. केवल पश्चिमी सीमा के कुछ जिलों में असर थोड़ा कम रह सकता है.

तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा

मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. 2 से 3 अप्रैल के बीच हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है. जबकि 4 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों में यह गति बढ़कर 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में वज्रपात का खतरा बना रहेगा. खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह दी गई है.

कई जिलों में अभी भी तेज गर्मी

बारिश और बादलों की संभावना के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान अभी भी ऊंचा बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में नर्मदापुरम में सबसे अधिक 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. खजुराहो में 39.2 डिग्री, रतलाम और नौगांव में 39 डिग्री तथा दमोह में 38.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है. वहीं मौसम में बदलाव के शुरुआती संकेत पहले ही दिखाई देने लगे हैं. पिछले 24 घंटों में टीकमगढ़ में 10 मिलीमीटर, उज्जैन में 8 मिलीमीटर और श्योपुर में करीब 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. सागर में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई.