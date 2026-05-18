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70 प्रतिशत मध्य प्रदेश हीटवेव की चपेट में, 45 डिग्री के साथ राजगढ़ सबसे गर्म, 4 दिन लू का डबल अटैक

बीते 24 घंटे में राजगढ़ रहा सबसे गर्म पिछले 24 घंटों के आंकड़ों को देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजगढ़ सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा रतलाम में 44.8 डिग्री, खंडवा में 44.5 डिग्री और गुना में 43.7 डिग्री तापमान रिकार्ड हुआ. राजधानी भोपाल भी तेज गर्मी की चपेट में रही, जहां पारा 42.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं पूर्वी मध्यप्रदेश में खजुराहो और नौगांव में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. दमोह और टीकमगढ़ में भी पारा 43 डिग्री के पार रहा.

भोपाल। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और आने वाले चार दिन लोगों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहने वाले हैं. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सूरज आग उगल रहा है, जबकि गर्म हवाओं ने दिन के साथ रातों का चैन भी छीन लिया है. मौसम केंद्र भोपाल ने 18 से 21 मई तक प्रदेश के बड़े हिस्से में हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में किसी प्रभावी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं होने से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और तापमान लगातार बढ़ रहा है.

अगले 4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट

मौसम विभाग की दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''अगले चार दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है. 18 मई को ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग के साथ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई जिलों में हीट वेव का असर रहेगा. 19 मई को गर्मी का दायरा और बढ़ेगा. नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और धार जैसे पश्चिमी जिलों में गर्म हवाएं लोगों को झुलसाएंगी, जबकि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया समेत उत्तरी बेल्ट में लू का प्रकोप बना रहेगा.

वहीं, 20 और 21 मई को हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला को छोड़ दें तो प्रदेश का अधिकांश हिस्सा हीट वेव की चपेट में रहेगा. भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में लू का तीखा असर देखने को मिलेगा.''

भोपाल समेत 70 प्रतिशत हिस्सा हीट वेव की चपेट में (ETV Bharat)

26 मई को केरल पहुंचेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार मध्य भारत की ओर आ रही हैं, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई के आसपास केरल पहुंचने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून की राहत आने में अभी समय लगेगा. भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. लगातार पानी, ओआरएस, छाछ और नींबू पानी पीने की अपील की गई है. बाहर निकलते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर ढंककर रखने की सलाह दी गई है.