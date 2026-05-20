मध्य प्रदेश के 14 जिलों में खतरनाक गर्मी का अलर्ट, 47 डिग्री जाएगा पारा, दिन रात सताएगी लू
मध्य प्रदेश में आसमान से बरसेगी आग, 14 जिलों में आरेंज के साथ अन्य जिलों में येलो अलर्ट. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : May 20, 2026 at 10:49 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में गर्मी अब खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है. सूरज की तपिश, झुलसाने वाली हवाएं और गर्म रातों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने 20 मई के लिए प्रदेश के कई जिलों में सीवियर हीट वेव यानी तीव्र ऊष्ण लहर का आरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके तहत बुंदेलखंड, ग्वालियर-चंबल और विंध्य क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं, जहां दिन के साथ रातें भी बेहद गर्म होंगी. इस दौरान कई शहरों में तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और बारिश की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है.
14 जिलों में सीवियर हीट वेव का खतरा
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार, ''20 मई को दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और आसपास के इलाकों में सीवियर हीट वेव की स्थिति बन सकती है. इन जिलों में दोपहर के समय तेज और झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलेंगी. तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर रहने की संभावना है.'' प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है.
रायसेन में दिन-रात दोनों तपेंगे
रायसेन जिले में मौसम सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रहने वाला है. यहां दिन में तीव्र लू के साथ रात में भी गर्म हवाओं और उमस का असर बना रहेगा. मौसम विभाग ने वार्म नाईट का विशेष अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि रात में भी तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.
भोपाल-इंदौर समेत 36 जिलों में हीट वेव
राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, गुना, विदिशा, नर्मदापुरम, सीहोर और कई अन्य जिलों में सामान्य ऊष्ण लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है.
- मुरैना में सूरज के खतरनाक तेवर, सीजन में पहली बार 45 डिग्री पहुंचा पारा, जला रही गर्मी
- चिलचिलाती धूप और अचानक झमाझम बारिश, शहडोल में भीषण गर्मी से राहत
- गर्मी का गजब तोड़! देवास में लगा मिस्ट टावर, शहर की गर्म फिजाओं में घोल रहा ठंडक
गर्म रातें बढ़ाएंगी बेचैनी
राजगढ़ जिले में दिन के साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है. इसके अलावा उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी वार्म नाईट का असर देखा जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि, लगातार गर्म रातें शरीर को रिकवर होने का मौका नहीं देतीं, जिससे थकान और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है.
नौगांव-खजुराहो बने प्रदेश के सबसे गर्म शहर
बीते 24 घंटों में बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र सबसे ज्यादा तपते नजर आए. नौगांव में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया. दतिया, राजगढ़, दमोह, गुना, ग्वालियर, रायसेन, शिवपुरी, सागर और टीकमगढ़ में भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर बना रहा. राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
मानसून अभी दूर, राहत के आसार नहीं
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में करीब 26 मई तक पहुंच सकता है. हालांकि मध्य प्रदेश तक मानसून आने में अभी समय लगेगा. फिलहाल प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है.