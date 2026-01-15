ETV Bharat / state

कोहरे की कैद में मध्य प्रदेश, ऊपर से बर्फीली हवाओं का हमला, शाजापुर में 5 डिग्री से नीचे तापमान

उत्तर से आ रही हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठंड बरकरार है, कोहरे से ढंके शहर, कई जगह 5 डिग्री से नीचे दर्ज तापमान.

MP WEATHER REPORT
मध्य प्रदेश में ठंड बरकरार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है. उत्तर भारत से आ रही हवाओं के चलते मध्य प्रदेश के शहरों का पारा गिर गया है. प्रदेश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में ठंड ज्यादा देखने को मिल रही है. कड़ाके की ठंड ने लोगों का घरों से बाहर निकलना कम करना दिया है. सुबह के 10 बजे तक पूरा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा रहता है. अगले 2 दिन में कई इलाकों में बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है. अगर बारिश होती है तो प्रदेश में लोगों को ठंड और सताएगी.

बुधवार को शाजापुर में सबसे ज्यादा ठंड
मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, ''बात मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके की की जाए तो बुधवार को शाजापुर और शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. जबकि सबसे ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियत तापमान खंडवा में रहा. सिवनी में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा.'' उन्होंने बताया, 19 जनवरी से उत्तर भारत में एक सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ सकता है.''

बुरहानपुर में लिपटी कोहरे की चादर (ETV Bharat)

मौसम विभाग के मुताबिक, लगभग 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है. जबकि कई जगह 5 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अभी कुछ दिन मध्य प्रदेश में ठंड का आलम बना रहेगा.

बुरहानपुर में लिपटी कोहरे की चादर
बुरहानपुर के नेपानगर तहसील क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही हैं. गुरुवार सुबह अचानक मौसम का मिज़ाज बदल गया, क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है. घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्राभावित हुआ है. कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेड लाइट जलाकर चलाने पड़ रहे हैं. इसके अलावा हवा में घुली सिहरन से ठिठुरते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. सड़कों पर छाए कोहरे के कारण सुबह की रफ्तार धीमी हो गई. साथ ही आम नागरिक देर से अपने घरों से बाहर निकल सके.

burhanpur weather report
कोहरे के चलते धुंधला दिखाई दे रहा (ETV Bharat)

डॉक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील
स्थानीय निवासी नरेश वारुले का कहना है कि, ''इस साल कड़ाके की ठंड में सुबह 9 बजे तक कोहरा छाया रहता है. इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है. लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं. बाजारों में लोगों की आवाजाही पर खासा असर देखा जा रहा है.'' निजी अस्पताल संचालक ऋषि बंड ने बताया कि, ''बदलते तापमान के कारण सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण की शिकायतें बढ़ सकती हैं. ऐसे में लोगों को सुबह-शाम सावधानी बरतने और मौसम के अनुसार कपड़े पहनना चाहिए.''

TAGGED:

BURHANPUR WEATHER REPORT
IMD COLD WAVE ALERT MADHYA PRADESH
FORECAST RAIN POSSIBILITY
SHAJAPUR TEMPERATURE BELOW 5 DEGREE
MP WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.