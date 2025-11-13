मध्य प्रदेश में 14 नवंबर से शीत लहर अलर्ट, 3 दिनों में 13 जिले ठंड से बन जाएंगे कुल्लू मनाली
हिमालय से बर्फीली उत्तरी हवाएं मध्य प्रदेश में लाएंगी शीत लहर. मौसम विभाग का 13 जिलों में 3 दिनों का शीत लहर अलर्ट.
भोपाल: मध्य प्रदेश का मौसम साफ बना हुआ है, बीते एक सप्ताह में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है. वहीं आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना से इंकार किया है. हालांकि बादल साफ होते ही प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा है. पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान काफी कम है. प्रदेश में उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी हवाओं को के आने से मध्य प्रदेश के कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में इसी प्रकार शीत लहर की चेतावनी जारी की है.
राजगढ़ में 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा पारा
मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, वैसे तो नवंबर महीने के अंत में प्रदेश में कहीं-कहीं शीत लहर चलती है. लेकिन इस बार नवंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में शीत लहर का दौर शुरु हो गया है. ठंड ने भी नवंबर के पहले हफ्ते में ही बीते 10 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया. इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में पारा न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया. बुधवार को भी भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव दर्ज की गई. जबकि सीहोर, शाजापुर, रीवा और शहडोल में शीतलहर का प्रभाव रहा. प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, दिन का अधिकतम तापमान खंडवा में 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मध्य प्रदेश में जारी रहेगा शीतलहर का दौर
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. पूरे मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहा. अभी सिस्टम में कोई ऐसी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, जिससे प्रदेश में बारिश की संभावना हो.'' शर्मा ने बताया कि, ''एक अपर साइक्लोनिक सकुर्लेशन उत्तरी हरियाणा और निकटवर्ती क्षेत्रों के उपर 3.1 किलोमीटर की उंचाई के उपर स्थित है. इसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है. कहीं भी बादल नहीं है. अगले 72 घंटे तक प्रदेश में कहीं भी रेनफाल की संभावना नहीं है. हालांकि इन दिनों में सीवियर कोल्ड डे, कोल्ड वेव और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है.''
13 नवंबर को इन जिलों में अलर्ट
भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में सीवियर कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि शाजापुर, सीहोर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, उमरिया, जबलपुर और पन्ना में कोल्ड वेव और बालाघाट व अनूपपुर में कोल्ड डे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.
14 नवंबर को 11 जिलों में अलर्ट
मौसम विभाग ने इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना और उमरिया में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया है.
15 नवंबर को 10 जिलों में चेतावनी
इंदौर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना समेत 10 जिलों में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया है.