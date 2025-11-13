ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 14 नवंबर से शीत लहर अलर्ट, 3 दिनों में 13 जिले ठंड से बन जाएंगे कुल्लू मनाली

ठंड से कांप उठेगा मध्य प्रदेश ( ETV Bharat )