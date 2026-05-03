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मध्य प्रदेश के 36 जिले यलो अलर्ट पर, 6 जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी

मध्य प्रदेश में तेजी से बदल रहा है मौसम, कुछ जिलों में तापमान में गिरावट, कई जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना.

MP Weather Rain and Thunder Storm forecast
मध्य प्रदेश के 36 जिले यलो अलर्ट पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 8:01 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बाद अब मौसम लगातार बदल रहा है. अब मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 36 जिलों के लिए यलो और छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के दतिया, भिंड, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से झोकेदार हवाएं, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा बाकी 36 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक "तीन अलग-अलग वेस्टर्न डिस्टरवेंस बने हुए हैं, इसकी वजह से मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. एक ट्रफ लाइन हरियाणा के ऊपर बनी है, इस ऊपरी वायु की चक्रवाती परिसंचना दक्षिण पश्चिम राजस्थान तक फैली हुई है. इसके अलावा पूर्व मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में मध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचना सक्रिय है. इससे हवा का कम दवाब का क्षेत्र बना हुआ है. इससे प्रदेश में लगातार तेज हवा और बारिश की स्थिति बन रही है."

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4 मई को 36 जिलों में अलर्ट (Source: MP Weather Department)

4 मई को 36 जिलों में अलर्ट

भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कलां, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, मैहर, पांढुर्णा के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही बिजली की चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, इसके अलावा 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

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5 मई को 40 जिलों में चलेंगी तेज हवाएं (Source: MP Weather Department)

5 मई को 40 जिलों में चलेंगी तेज हवाएं

भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमįरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुणा जिले में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. कुछ स्थानों पर बिजली के साथ बारिश हो सकती है.

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6 मई को 27 जिलों में चमकेगी बिजली (Source: MP Weather Department)

6 मई को 27 जिलों में चमकेगी बिजली

ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमįरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुणा 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

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7 मई को भी बदला रहेगा मौसम

7 मई को भी मौसम बदला रहेगा, हालांकि 20 जिलों के अलावा बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा, 7 मई को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है.

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7 मई को कैसा रहेगा मौसम (Source: MP Weather Department)

दिन और रात के तापमान में आई गिरावट

उधर, मौसम बदलने और तेज हवाएं चलने से दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश खासतौर से टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, दतिया, ग्वालियर, अशोकनगर में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखी गई है. हालांकि, यहां का तापमान अब भी 40 डिग्री के करीब बना हुआ है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान रायसेन में 42.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. उधर, भोपाल का दिन का तापमान 39.8, इंदौर का 40 डिग्री, ग्वालियर को 38.3 और जबलपुर का 38.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

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