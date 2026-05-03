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मध्य प्रदेश के 36 जिले यलो अलर्ट पर, 6 जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी

मध्य प्रदेश के 36 जिले यलो अलर्ट पर ( ETV Bharat )