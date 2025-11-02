ETV Bharat / state

मानसून का लगा मध्य प्रदेश में दिल, 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम केन्द्र भोपाल की पूर्वानुमान अधिकारी डॉ. दिव्या ई. सुरेन्द्रन के मुताबिक "बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दाब के क्षेत्र की वजह से मध्य प्रदेश में मौसम गड़बड़ाया हुआ है. हालांकि पिछले 4 दिनों से बना सिस्टम कमजोर हुआ है, लेकिन इसके सामान्य होने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. अगले 24 घंटे में प्रदेश के छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ सहित कई इलाकों में बारिश हो सकती है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के बाकी हिस्से में भी बादल छाए रहेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम खुलेगा, लेकिन आधे हिस्से में तीन दिन तक फिर घने बादल छाएंगे और हल्की बारिश होगी. हालांकि तेज सर्दी के लिए अभी लोगों को थोड़ा इंतजार और करना होगा. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक माह के दूसरे हफ्ते से इस बार सर्दी अपनी दस्तक दे देगी. आमतौर पर प्रदेश में 10 नवंबर के बाद से तेज सर्दी का दौर शुरू हो जाता है. इस बार भी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है. फिलहाल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम केन्द्र के मुताबिक 3 नवंबर को प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार बड़वानी और खंडवा में गरज के साथ बारिश हो सकती है. वहीं बैतूल, हरदा, सीहोर, देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीचम, बुरहानपुर में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. प्रदेश के बाकी इलाकों में बादल छाए रहेंगे. मौसम केन्द्र ने 4 नवंबर के लिए प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

5 नवंबर मौसम का हाल (ETV Bharat)

राजधानी भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, भोपाल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, राजगढ़, देवास, शाजापुर, खंडवा, इंदौर, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, राजगढ़, शाजापुर, रतलाम, आगर-मालवा में बारिश हो सकती है. बाकी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे. 5 नवंबर को प्रदेश बड़वानी, खरगौन, खंडवा और बुरहानपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 6 नंवबर को प्रदेश के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि कुछ स्थानों पर ही हल्की बूंदाबादी हो सकती है. इसके बाद मौसम साफ होना शुरू होगा.

6 नवंबर एमपी में कैसा रहेगा वेदर (ETV Bharat)

दिन के साथ रात का तापमान भी घटेगा

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक नवंबर माह के दूसरे हफ्ते से सर्दी का दौर शुरू होगा. दिन के साथ रात के तापमान में भी गिरावट आएगी. प्रदेश के ग्वालियर, चंबल इलाके के अलावा बुंदेलखंड इलाके में घना कोहरा छाएगा और इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है. वहीं प्रदेश के बाकी इलाकों में भी सर्दी का दौर शुरू होगा और रात के तापमान के साथ दिन के तापमान भी भी गिरावट आएगी. राजधानी भोपाल में आमतौर पर 10 नवंबर के बाद सर्दियां शुरू होती हैं. हालांकि पिछले सालों में यह ट्रेंड बदलता रहा है.

पिछले 20 सालों में राजधानी भोपाल में अधिकतर 10 नवंबर के बाद सर्दियां शुरू हुई है. इस दौरान आमतौर पर तापमान 9 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच ही रहा है.