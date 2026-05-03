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सूर्यदेव का 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, 9 दिन बरसेगी आग होगी नौतपा की शुरुआत

साल 2026 में नवतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा. क्यों गर्म रहते हैं 9 दिन, जानते हैं ज्योतिष आचार्य सुशील शुक्ला शास्त्री से.

NAUTAPA 2026 START 25 MAY TO 2 JUNE
25 मई से 2 जून तक रहेगा नवतपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: पिछले कुछ दिनों से शहडोल में मौसम बदला हुआ है. शाम होते ही आंधी तूफान चलने लगता है, बारिश होती है और मौसम में ठंडक आ जाती है. रविवार को भी सूर्य देव और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल जारी है. मई का महीना चल रहा है और इसी मई के महीने में नौतपा की शुरुआत भी होनी है. नौतपा को अच्छी बारिश होने का संकेत माना जाता है लेकिन यह तब जब इन 9 दिनों में बारिश न हो. गर्मी के सबसे गर्म दिनों में इन 9 दिनों को गिना जाता है.

नवतपा कब से कब तक?

साल 2026 में नवतपा कब से कब तक होगा, क्योंकि अप्रैल महीना जिस तरह से गर्म रहा है, उसके बाद इस बार नौतपा में भी तेज गर्मी और कड़ी धूप की उम्मीद लगाई जा रही है. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "जैसे ही सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसके साथ ही नवतपा की शुरुआत हो जाएगी. इस बार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 मई को प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस बार नवतपा 25 मई से लेकर 2 जून तक रहेगा. 9 दिनों तक ये नवतपा रहेगा."

NAUTAPA DATE 2026
25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव (ETV Bharat)

वर्षा ऋतु का गर्भकाल माना जाता है नौतपा

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "नवतपा को वर्षा ऋतु का गर्भकाल भी कहा जाता है. ये 9 दिन गर्मियों के सबसे गर्म दिनों में गिने जाते हैं. इस दौरान आंधी तूफान ना चले, सूर्य अच्छे से तपे, बारिश न हो, बादल न हो तो अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है. जब वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है और जीवन खुशहाल होता है."

पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हो जाती है कम

सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "इस बार नौतपा इसलिए भी खास है क्योंकि 25 मई से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस दौरान रवि योग भी बन रहा है और ये योग ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूर्य के प्रभाव और गर्मी को अधिक बढ़ाएगी."

हालांकि खगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो नवतपा वैदिक, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और यही वजह है कि तापमान में वृद्धि होती है. नवतपा में सूर्य की तेज तपिश तो होती ही है गर्म हवाएं भी चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है. इस दौरान तापमान अपने शिखर पर पहुंच जाता है.

नवतपा में दान का महत्व

सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "नवतपा में दान पुण्य का भी बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है और इस दौरान जगह-जगह मटकों में शुद्ध पानी पीने के लिए रखना, लोगों को राहगीरों को ठंडा पानी देना, शरबत का दान करना, सत्तू के दान करने का महत्व है.

पहले के जमाने में हाथ के पंखे दान किए जाते थे लेकिन अब इलेक्ट्रिक पंखा विधि विधान से दान किए जाते हैं. छाता का दान देना जिससे धूप से बचा जा सके. इस तरह के दान पुण्य का भी धार्मिक महत्व बताया गया है. शास्त्रों में उल्लेख है कि नवतपा में इस तरह के दान पुण्य करने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है."

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