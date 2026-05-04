मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली, 2 दिन राहत, फिर सताएगी गर्मी, 39 जिलों के लिए अलर्ट जारी
मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ चल रहा बारिश का दौर, लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रायसेन में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 5:17 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश का मौसम लगातार नए रंग दिखा रहा है. गर्मी के मौसम में तेज हवाएं और बारिश का दौर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग ने 5 मई को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, जबलपुर, भोपाल सहित 39 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन यानी 5 और 6 मई को प्रदेश के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आएगी. हालांकि, 7 मई के बाद एक बार फिर लोगों को चिलचिलाती गर्मी के लिए तैयार होना होगा. हालांकि, 8 कई तक प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। इसके बाद फिर पारा बढ़ेगा.
5 मई को 39 जिलों में चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग ने प्रदेश के अशोकनगर, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, कटनी, मैहर, मऊगंज, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, निवाड़ी, पन्ना, पांढुर्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा जिले के लिए अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.
6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
उधर, प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. बिजली की चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं. इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
6 मई को 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इसमें ग्वालियर, दितया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांर्ढणा जिले शामिल हैं. इन जिलों में 50 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली की चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
7 मई को 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी
7 मई के बाद प्रदेश में वैस्टर्न डिस्टरवेंस का असर कम होगा. हालांकि प्रदेश के 20 जिलों में तेज हवाएं, बिजली और पानी की बौछारों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा शामिल है.
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8 मई को 8 जिलों में चमकेंगी बिजली
मौसम विभाग के मुताबिक 8 मई को प्रदेश के 8 जिलों ग्वालियर, दतिया, भिंड, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, टीकमगढ और निवाड़ी के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से बारिश हो सकती है।
रायसेन में सबसे ज्यादा 44 डिग्री तापमान
मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई है. प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रायसेन में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा खरगौन में 42.8 डिग्री और खंडवा में 42.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. हालांकि गर्मी से उबल रहे खजुराहो, ग्वालियर चंबल क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. टीकमगढ़ में 39.1, नौगांव में 38 डिग्री, खजुराहो में 41 डिग्री, ग्वालियर में 39.6 और दतिया में 40 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.