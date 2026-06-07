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मध्य प्रदेश में 33 जिलों में बारिश का अलर्ट, 2 दिन बाद फिर लौटेगी गर्मी, हीटवेव की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश के करीबन 33 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होगी. भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना, नीचम, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, इंदौर, आगर मलावा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सिहोर, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिले में बारिश की संभावना जताई गई है.

भोपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते जून माह का बारिश का कोटा 42 फीसदी कोटा 3 दिनों में ही पूरा हो गया है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सोमवार से बारिश की एक्विटी कम होगी और एक बार फिर तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी.

भोपाल: देश में मानसून की रफ्तार लगातार आगे बढ़ रही है. मानसून ने बंगाल की खाड़ी को पूरा तरह से कवर कर लिया और अब यह लगातार आगे बढ़ रहा है. इसका असर मध्य प्रदेश में भी मानसून की एक्टीविटी दिखाई दे रहा है. मध्य प्रदेश में देर रात मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की तेज बौछारें पड़ी हैं.

मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)

8 जून को प्रदेश के बड़वानी, खरगौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर में बारिश की संभावना जताई गई है. इन क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश में बाकी स्थानों पर मानसून खुला रहेगा.

मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)

9 जून से बढ़ेगा दिन और रात का तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक 8 जून से प्रदेश के पूर्व मध्य प्रदेश सहित दूसरे क्षेत्रों में तापमान में फिर बढ़ोत्तरी होगी. 9 जून को प्रदेश के बड़वानी, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट में बारिश होगी. उधर प्रदेश के भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में एक बार फिर हीट वेव का असर देखने को मिलेगा.

मध्य प्रदेश का मौसम (ETV Bharat)

10 जून को हीट वेव की चेतावनी

10 जून को प्रदेश के अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर में बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि बाकी प्रदेश में बादल छाए रहेंगे. उधर उधर प्रदेश के भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में एक बार फिर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है.

मौसम का पूर्वानुमान (ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक अरूण शर्मा के मुताबिक 9 और 10 जून को प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन और रात का तापमान बढ़ेगा, हालांकि मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है. मानसून ने बंगाल की खाड़ी को पूरी तरह से कवर कर लिया है और लगातार आगे बढ़ रहा है. मध्य प्रदेश में मानूसन के 20 जून तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि प्रदेश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कई स्थानों पर तापमान अभी भी 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है. प्रदेश में अधिकतम तापमान छतरपुर के नौगांव में 42.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.