दिसंबर में पीक पर होगी ठंड, मध्य प्रदेश में मावठा बरपाएगी कहर, चलेंगी बर्फीली हवाएं

मध्य प्रदेश में दिसंबर का महीने में खून जमा देने वाली पड़ेगी ठंड, हीटर, अलाव और सिगड़ी का कर लें इंतजाम, मावठा बढ़ाएगी ठंड.

MP SEVERE COLD IN DECEMBER
मध्य प्रदेश में दिसंबर में पीक पर होगी ठंड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 8:35 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 11:09 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार पिछली बार की अपेक्षा ठंड ज्यादा कपकपाने वाली है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश सहित देशभर में सामान्य से ज्यादा ठंड होने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार 5 से पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी. इन बर्फीली हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ेगी. ऐसा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में 5 व 6 दिसंबर से ठंड अपना कहर दिखाना शुरू करेगी. साथ ही शीतलरह भी चलने का भी अनुमान है.

दिसंबर में मावठा बढ़ाएगी ठंड

दिसंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदेश के तापमान गिरावट आई है. कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री तक गिर सकता है. इस महीने प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. साथ ही मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में ही एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मावठा यानि हल्की बारिश लेकर आते हैं, जिससे दिन के तापमान भी गिरावट आती है और ठंड बढ़ जाती है और पूरे प्रदेश में ठंडी हवाएं चलेंगी.

MADHYA PRADESH WEATHER FORECAST
दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड (Getty Image)

दिसंबर-जनवरी में पीक पर होगी ठंड

मौसम विभाग डॉ. दिव्या ई सुरेंद्रन के मुताबिक जैसे मानसून के दो महीने जुलाई और अगस्त महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह दिसंबर और जनवरी में ठंड पीक पर रहती है. इन दो महीनों में नॉर्थ इंडिया से ठंडी हवाएं प्रदेश में एंटर करती हैं. जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आती है." सोमवार रात को राजधानी भोपाल और इंदौर सहित 6 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया. जहां इंदौर में 8.2 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 9.4 डिग्री और ग्वालियर-उज्जैन में 12 डिग्री, जबकि जबलपुर में 11.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.

MP MAWTHA INCREASE COLD IN DECEMBER
ठंड से बचने अलाव सिगड़ी का सहारा लेते लोग (Getty Image)

इसके साथ ही हिल स्टेशन पचमढ़ी में सोमवार की रात सबसे ठंडी रही, यहां पारा 6.8 डिग्री रहा. इसके बाद राजगढ़ में 8.2 डिग्री, नौगांव-रीवा में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. वहीं खंडवा, दतिया, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बैतूल और खजुराहो में 12 डिग्री से नीचे पारा दर्ज किया गया.

2 दिसंबर से रात के तापमान में गिरावट

वहीं बात अगर सोमवार के दिन के तापमान की करें, तो इसमें भी गिरावट आई है. दिन के तापमान में बालाघाट का मलाजखंड सबसे ठंडा रहा, यहां अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री रहा. जबकि शिवपुरी-पमचढ़ी में 24.2 डिग्री, सिवनी 24.6 डिग्री, बैतूल 24.8 डिग्री, नरसिंहपुर 25 डिग्री, टीकमगढ़ 25.3 डिग्री, धार-भोपाल 25.6 डिग्री और रीवा में 25.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर यानि मंगलवार रात से रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है.

Last Updated : December 2, 2025 at 11:09 AM IST

संपादक की पसंद

